Tøft møte i nord

Jeg gikk til møtet mellom den sveitsiske trioen Vein og det proffe svenske storbandet Norrbotten Big Band uten store forventninger. Det har gjort at jeg har blitt svært positivt overraska.

Årsaken til at forventningene var lave er enkel. Jeg hadde nemlig aldri hørt om Vein før denne skiva dukka opp i postkassa. Det tok imidlertid kun kort tid å skjønne at her hadde vi med en trio å gjøre som befinner seg på svært høyt nivå og når så superproffe Norrbotten Big Band, med Luleå som hjemmebane, hører hjemme på samme hylle, så er det lett å begripe at møtet mellom de to har ført til et svært så spennende resultat.

Initiativet kom fra sveitserne og musikken er også skrevet av alle de tre, men hver for seg. Årsaken kan lett være at tvillingparet Florian og Michael Arbenz, på henholdsvis trommer og piano, og bassist Thomas Lähns, har hørt eller hørt om samarbeid Norrbotten Big Band har hatt med giganter som Dave Liebman, Greg Osby og Andy Sheppard.

Norrbotten Big Band er et proft orkester som har eksistert siden 1986 og samarbeida med mange av jazzens storheter. Sist jeg hørte fra bandet var med en hyllest av den «norske» gitaristen Georg «Jojje» Wadenius med musikk skrevet av åtte forskjellige komponister. Bandet var da, som nå, leda på best mulig vis av den eminente saksofonisten Joakim Milder.

Nå har altså disse tre sveitserne, som har hatt Vein som sin hovedbeskjeftigelse i rundt ti år, skrevet og arrangert musikk for seg sjøl og storbandet. De tre har alle bakgrunn fra klassisk musikk og det høres på alle vis at de er godt skolerte, men de er så definitivt jazzmusikanter på svært høyt nivå også.

Låtene og arrangementene har makta å integrere trioen på et fint vis inn i storbandet og der storbandets solister som sopransaksofonisten Håkan Broström og trompeteren Dan Johansson viser hvilke solide kvaliteter som finnes på det området internt i bandet også.

Pianist Michael Arbenz, som har skrevet alle arrangementene, framstår som en svært spennende solist i dette heftige og hardtswingende storbanduniverset som blir drevet framover av trommeslageren Fabian slik en heftig storbandtrommeslager skal gjøre det.

«Symphonic Bop» er moderne storbandjazz fra øverste hylle skapt av musikanter jeg aldri hadde hørt om før. Postmannen skal ha all mulig ære for å ha opplyst mitt sinn og utvida min horisont.

