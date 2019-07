Adama Barry fra det afrikanske landet Burkina Faso er et helt nytt bekjentskap for meg. Heldigvis har Jens Christian Bugge Wesseltoft og hans nye underbruk Jazzland, OK World, sørga for å løfte han frem.

Adama Barry synger og spiller på sjøllagede fløyter og strengeinstrumenter og her spiller han sammen med Solo Diarra som trakterer djembe og ballaphone. Har jeg skjønt det rett så har Barry bodd lenge i Norge. Det har på ingen måte ført til at han har gitt slipp på sine afrikanske røtter. Musikken hans henter impulser fra store deler av det afrikanske kontinentet - spesielt det som strekker seg fra øst til vest rundt Ekvator. Både rytmisk og melodisk er det sterke og flotte linjer i det Barry og Diarra serverer oss og spesielt er jeg fascinert av fløytespillet hans. Det som gjør dette ekstra spennende, annerledes og innholdsrikt er at grupper/artister som Mental Overdrive, Henrik Schwarz, Prins Thomas, Jens Christian Bugge Wesseltoft, Sex Judas & Ricky Rerub og Bendik Baksaas alle har gjort sine helt unike versjoner av ei av låtene til Barry. De har sjølsagt fått frie hender og du verden så mye kreativitet som er sluppet løs. Tøft - både av Adama Barry og alle remixerne. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Adama Barry Lembi Jazzland Recordings/Musikkoperatørene