Tok i mot pris for datteren Christine Koht: - Jeg er glad hun har klart dette fra sykesengen

Den kreftsyke komikerprofilen ble hedret med prisen for årets forbilde.

GAMLE LOGEN/OSLO (Nettavisen): På søndagens galla, som ble avholdt i Gamle Logen, fikk den fargerike komikeren og tv-profilen Christine Koht prisen for årets forbilde, utdelt av Leo Ajkic.

- Det er veldig stort, sier moren til Koht, Kirsten Koht, om tildelingen til Nettavisen.

På den røde løperen i forkant av utdelingen kunne Kristen Koht fortelle at hun representerte Christine Koht i kveld.

Pyntet med sløyfe for datteren

- Jeg er så heldig som får lov til å representere Christine i kveld. Hun synes det er kjempe stas å bli nominert, men hun var mest opptatt av at jeg skulle ha på meg riktige klær for anledningen, fortalte hun med en nydelig rød, sløyfe på hodet.

- Hun liker å ha kontroll, selv fra sykesengen, la hun til muntert.

STRÅLTE: Kirsten Koht hadde tatt på seg en sløyfe til ære for sin kreftsyke datter, Christine Koht. Her sammen med Jeanette Koht. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Komikeren, programlederen og underholderen Christine Koht fortalte i januar i år at hun hadde fått kreft. Siden den gang har det norske folk fulgt den fargerike profilens harde kamp mot kreften.

Blant annet har Koht delt sin sterke historie i podkasten «Koht vil leve», men i våres ble det kunngjort at Christine var for syk til å fortsette med podkasten. Etter det har hun fra tid til annen delt ulike oppdateringer om sykdomstilstanden på sin Facebook-side.

For noen uker siden ble hun flyttet fra sykehuset til rehabilitering på Sunnaas, og deretter at hun etter 11 måneder kunne gå en tur ute i frisk luft.

Les også: Christine Koht: – Jeg får helt sjokk hver gang jeg ser meg i speilet.

Flere priser

Christine Koht var imidlertid ikke alene om å motta priser under kveldens prisutdeling. Også kjente fjes som treningsbloggeren Jørgine Massa Vasstrand, friidrettsstjernen Karsten Warholm og programleder Solveig Kloppen kunne også dra hjem med en pris i hånda.

ÅRETS KVINNE: Solveig kloppen mottok prisen for Årets Kvinne under årets Kjendisgalla. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Disse vant pris under årets Kjendisgalla:

Årets TV-navn: Dag Erik Pedersen

Årets kjendis: Charter-Svein

Årets best kledde mann: Karsten Warholm

Årets best kledde kvinne: Pia Tjelta

Årets forbilde: Christine Koht

Årets kvinne: Solveig Kloppen

Årets Influenser: Jørgine Massa Vasstrand

Wenche Foss' Ærespris: Robert Stoltenberg og Finn Skårderud