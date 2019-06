Tok seg av barna gjennom hele «Game of Thrones»-innspillingen: - Det handler om å gi og ta

For Kristofer Hivju og kona Gry Molvær Hivju er deres to barn alltid førsteprioritet.

I mai ble den svært populære HBO-serien «Game of Thrones» rundet av med seriens aller siste episode. I løpet av syv år har den amerikanske fantasy-serien trollbundet fans over hele verden.

For Kristofer Hivju (40) sin del, som har hatt en av rollene i den verdenskjente serien, er det både vemodig og deilig å endelig kunne reise tilbake til Norge. Denne gang for en lengre periode.

Her til lands har han i mellomtiden vært med i flere store film- og seriesuksesser. Blant annet «Birkebeineren» og «Lillyhammer». Den siste tiden har han også vært svært travel med innspillingen av den kommende serien «Twin» som skal vises på NRK i høst.

Hektiske liv

Tirsdag møtte Nettavisen både han og kona Gry Molvær Hivju (48) under NRK sin høstlansering, der de begge ikke la skjul på at de siste årene har vært svært hektiske.

- Vi kunne fort ha havnet på hver vår side av verden, men nå har vi to barn, så da blir ting litt annerledes, sier Molvær Hivju, som i en årrekke har jobbet med dokumentarer og manusskriving, som har gjort at også hun må reise mye.

- Vi har akkurat vært gjennom en veldig hektisk småbarnsperiode mens han har gjort «Game of Thrones», som mer eller mindre har tatt syv år, legger hun til.

HEKTISK HVERDAG: Skuespiller Kristofer Hivju og kona Gry Molvær ankommer premieren på «Game of Thrones» på Colosseum kino i Oslo i 2015. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Audun Braastad (NTB Scanpix)

Barna er alltid førstepri

På spørsmål om hvordan de to i det hele tatt rekker å få tid til hverandre i deres ellers hektiske hverdag, er svaret ganske enkelt.

- Vi er med hverandre på alt. Det er slik vi får tid til hverandre, ler Hivju.

- Det er faktisk ikke tull, legger kona Molvær Hivju til, som de siste årene har vært med ektemannen på nesten alle innspillingene hans rundt om i verden.

Det var for rundt 13 år siden ekteparet møttes for første gang. Siden den gang har duoen fått to døtre, som betyr alt for Hivju og kona. Sammen med mammaen sin har også de to døtrene vært med dit pappa må reise i forbindelse med jobb.

- Vi prioriterer alltid barna, og vi har forsøkt litt forskjellig. Vi har forsøkt pendling, men jeg synes det stort sett er best å være med. Da blir det mest ro rundt situasjonen, sier Molvær Hivju, og forteller at hele familien også var med til Lofoten for innspillingen av Twin.

- Et valg man tar

Også under «Game of Thrones»-innspillingen har Molvær Hivju og barna fulgt Hivju tett de siste syv årene.

- Det er et slags valg jeg må ta, som handler om at man må gi og ta. Det er ikke friksjonsfritt. Det vet alle familier der begge foreldre jobber, sier hun.

- Men det er ikke sånn at vi ikke gjør andre ting mens vi er sammen med Kristofer på jobb. Vi henger ikke bare på settet, legger hun til.

Ofte benytter Gry Molvær Hivju tiden hun har til overs, til å skrive på sine egne ting, samtidig som hun og barna gjør andre morsomme ting. I Lofoten blant annet storkoste de seg på stranda, mens pappa Hivju spilte inn «Twin».

Heldigvis har også den lille familien flere støttespillere som hjelper dem med å få hverdagen til å gå opp.

- Vi har også en bestemor som er veldig god hjelp, og heldigvis kan vi gjøre mye av arbeider vårt hjemme fra også, sier Hivju.

I sommer skal familien nyte masse tid sammen, noe de begge gleder seg stort til.