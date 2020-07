Tom Cruise vil møte Erna Solberg

Tom Cruise har tatt kontakt med statsminister Erna Solberg for å starte opp innspillingen av «Mission Impossible 7» i Norge i september.

Det kommer fram i et brev til Statsministerens kontor fra den norske linjeprodusenten Truenorth Norway, skriver Bergens Tidende.

Linjeprodusenten tilrettelegger for at «Mission Impossible 7» kan spilles inn her til lands.

Oppdraget om å få til et møte mellom skuespillerstjernen og den norske statslederen er ikke helt umulig, kan kulturminister Abid Raja (V) bekrefte overfor BT.

– Vi har snakket med folk i staben hans. Og vi tar gjerne et møte med Tom Cruise. Jeg håper selvsagt at Erna Solberg kan få dette inn i planene sine. Men jeg er i hvert fall klar. Tom Cruise og jeg har én ting til felles – begge har hengt utenfor Preikestolen. Han i forrige «Mission Impossible», jeg i «71 grader nord», sier Raja og ler.

Ifølge brevet fra Truenorth Norway er Cruise fascinert av Norge og vil gjøre det han kan for å gjennomføre filmingen her i landet. Filmen er midlertidig stoppet og utsatt på grunn av koronapandemien.

