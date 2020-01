Tom Hilde og Kine Olsen tar forholdet et steg videre

Nå blir de samboere.

Omtrent et år etter at det oppsto søt musikk mellom den tidligere hoppstjernen Tom Hilde og Drillo-datteren Kine Olsen, ser det ut til at forholdet mellom de to turtelduene har blitt mer seriøst.

I et intervju med VG avslører paret at de har flyttet sammen.

– Vi er så og si samboere, avslører Tom Hilde overfor avisen.

– Ja, i den forstand at jeg har flyttet inn i hans leilighet. Vi bor jo sammen, er sammen hele tiden. Hver dag når Tom ikke er på reise, da. Og vi har det veldig fint sammen, fortsetter Kine Olsen.

– Holder en stødig kurs

Det var under deltakelsen på det populære NRK-programmet «Mesternes Mester» at de to møttes for første gang. Kort tid etter at programmet hadde premiere på TV avslørte duoen overfor Se og Hør at de hadde blitt et par.

– Ja, vi er kjærester, og har det veldig fint sammen, bekreftet paret overfor ukebladet den gang.

I et intervju med radioprogrammet «P3-morgen» kort tid etter avslørte Olsen at det var med-deltaker Ole Martin Årst som hadde «spleiset» de to under oppholdet på «Mesternes Mester».

– Han mente vi ville utgjøre et godt par. Vi er ganske sjenerte begge to, så det var ikke snakk om at noen av oss ville ta initiativ, uttalte Olsen i P3morgen.

Siden den gang har det vært ganske stille fra den profilerte duoen, og overfor VG avslører Olsen at de stadig får meldinger fra fansen med spørsmål om de fortsatt er sammen.

– Vi holder en stødig kurs - slik vi alltid har gjort, sier Hilde til avisen, mens Olsen understreker at de skal «være sammen lenge».

– En skikkelig gutteleilighet

Overfor Se og Hør avslører Olsen at hun og Hilde egentlig har bodd sammen en stund.

– Vi har vel i praksis «bodd sammen» siden vi kom hjem fra «Mesternes Mester»-innspillingen for 1,5 år siden. Siden da har vel mine ting sakte, men sikkert, blitt flyttet over til Tom sin leilighet, og siden vi har det så fint sammen får det fortsette sånn, skriver hun i en tekstmelding til ukebladet.

Til tross for at leiligheten får mer og mer preg av Olsen, er det tydelig at det er Hilde sin leilighet, ifølge Olsen.

– Det må sies at det er helt klart Tom sitt hjem, for det er en skikkelig gutteleilighet med gitarer, datamaskiner og hoppdresser over alt. Det går veldig bra med oss i alle fall, uttaler hun.