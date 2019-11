Tomine Harket om det omstridte cannabis-bildet: - Det ble blåst ut av proporsjoner

- Jeg trodde ikke det skulle komme så mye kritikk, sier Tomine Harket om det det kritiserte Instagram-bildet.

MARIENLYST (Nettavisen): I september skapte artist og influenser Tomine Harket (26) overskrifter da hun delte et Instagram-bilde hvor det ser ut som hun holder en joint i hånda.

Tomine Harket, som er datteren til den verdenskjente artisten Morten Harket (60), fikk kritikk fra flere hold, deriblant Kristine Olsen Moss, generalsekretær i Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Olsen Moss mente det var svært uansvarlig å dele slike bilder og meninger uten å tenke over hvilken påvirkningskraft man har overfor sine følgere i sosiale medier.

- Folk må få mene det de vil

26-åringen kommenterte kritikken på Instagram, hvor hun skrev at hun var bevisst sitt ansvar som offentlig person, men at hun ville være med på å «ufarliggjøre noe som har blitt sett ned på og totalt misforstått i dette land».

På rød løper like før P3 Gull, kommenterte Harket kritikken for første gang til norsk presse.

- Helt ærlig, så tenkte jeg ikke at det skulle komme så mye kritikk. Men det må man bare ta, sier Harket til Nettavisen, og fortsetter:

- Men det er greit, folk må få mene det de vil. Og jeg skriver det jeg mener på Instagram, og det kommer jeg alltid til å gjøre.

TOMINE HARKET kommenterer kritikken hun fikk etter å ha postet et bilde av en joint på Instagram tidligere i høst. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

- Blåst ut av proporsjoner

Harket har over 31.000 følgere på Instagram.

- Hva tenker du om de som mener du er et dårlig forbilde?

- Det får de lov til å mene. Hvis de synes det, så synes de det. Jeg mener ikke at jeg er det, men det har ingenting å si.

- Var innlegget et politisk standpunkt fra deg eller noe du rett og slett ikke hadde tenkt så mye over?

- Det var flere ting, men akkurat der og da synes jeg bare det var et sinnssykt kult og estetisk pent bilde. Og så ble det blåst opp ut av proporsjoner, sier Harket, som legger til at hun er for legalisering av marihuana i Norge.

Fakta Hva er marihuana? ↓ Cannabis er et stoff som produseres fra cannabisplanten (Cannabis sativa og -indica). Plantene blir mye brukt til produksjon av tauverk, men blir også brukt til å lage cannabisolje og rusmidler som marihuana og hasj. Opplevelsen som cannabis gir, varierer sterkt avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet. Etter inntak av cannabis kan man oppleve hallusinasjoner (sansebedrag), via syn, hørsel, berøring og/eller lukt. Disse sansebedragene inntreffer forholdsvis sjelden. Cannabis kan utløse en rekke symptomer som er svært like de man ser ved en psykose, og som kan vedvare etter at selve stoffet er ut av kroppen. Intensiteten og varigheten av en slik psykotisk episode spenner fra lette symptomer som varer i minutter til timer, til mer alvorlige episoder som kan vare fra noen dager til over en uke. I noen tilfeller kan det da være behov for innleggelse på sykehus med behandling. Det er vist en sammenheng mellom bruk av cannabis og utvikling av schizofreni, med økt risiko ved tidlig og høyt forbruk. Fakta: NHI.no

- Sårbare personer ekstra utsatt

Harket er imidlertid ikke alene om å dele slike bilder i sosiale medier. Olsen Moss mener at måten folk velger å dele det på, er med på å normalisere bruken av marihuana.

- Problemet med å normalisere det på den måten, om det er via filmer, musikkvideoer eller bilder på Instagram, er at det sitter folk på andre siden som er mottakelig for påvirkningen. Det er ikke mulig å styre hvem som blir påvirket, og det vil kunne være sårbare personer i andre enden som er ekstra utsatt for å utvikle et rusproblem, uttalte Olsen Moss til Nettavisen tidligere i høst.