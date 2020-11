Tommy Øseth går 18.000 kroner i minus hver måned.

– Her var det ekstremt mye småtteri. Bomringer, mobilregninger, korte stopp innom bensinstasjoner, en stor haug av flere små lån, sier Lene Drange (29) til Nettavisen.

Sammen med Hallgeir Kvadsheim (50) reiser Drange i ukens episode av «Luksusfellen» til Steinkjer for å hjelpe 28 år gamle Tommy Øseth med å få orden på økonomien sin igjen.

28-åringen har hele 74 betalingskrav fra ulike kreditorer, og en gjeld på totalt 2,5 millioner kroner, inkludert et boliglån på 1,9 millioner. Dersom Øseth ikke får ryddet opp står han i fare for å miste huset sitt, som flere kreditorer har tatt pant i.

– Han hadde bare resignert helt, sier Drange om Øseth.

Vil få tilbake nattesøvnen

Drange påpeker at Øseth i en annen del av økonomien hadde gjort mye riktig. I relativt ung alder klarte han å kjøpe seg hus, men da utgifter til blant annet oppussing ble for høye, tok han opp forbrukslån for å få tingene til å gå rundt.

Det var da økonomien begynte å bli rotete.

I en periode jobbet Øseth mye ekstra for å få opp inntekten, men i det lange løp førte dette bare til flere utgifter.

– Jeg visste jeg brukte mye penger på disse tingene, men ikke så mye. Småsummene tenker man ikke så mye over. Jeg ville for eksempel ikke brukt 1000 kroner på klær på en uke, men når man bruker 200 kroner på mat flere ganger i uken går det jo minst like mye penger da, sier Øseth til Nettavisen.

28-åringen fra Steinkjer meldte seg på «Luksusfellen» for å få tilbake nattesøvnen, sier han.

Enorme summer på fast food

Totalt går Øseth 18.000 kroner i minus hver måned, og når ekspertene går inn for å se hva pengene har gått til, kommer det tydelig frem at mye har blitt brukt på nettopp rask mat.

For i tillegg til å bruke langt mer penger enn han har på biler og bildeler, har 28-åringen trukket kortet på fast food-restauranter og take away hele 552 ganger i de siste to årene.

Dette har han brukt hele 102.084 kroner på, noe som tilsvarer 1244 hamburgere på McDonalds, der Øseth ofte er.

Inkludert kjøp i matbutikk, har Øseth et overforbruk på 435.505 kroner på mat. Dette tilsvarer store deler av gjelden han har, som med andre ord kunne vært langt mindre dersom han ikke hadde brukt såpass store summer på mat.

– Det er så dustete og unødvendig, det var det det gikk i med hele økonomien hans. Pengene gikk bare til tull, sier Drange.

Unngår offentlig gjeldsordning

I og med at Øseth går såpass mye i minus hver måned, vil en naturlig løsning være en offentlig gjeldsordning.

Det slipper de imidlertid dette «Luksusfellen»-tilfellet, men kun dersom Øseth klarer å kvitte seg med betalingskravene fra kreditorene som foreløpig ikke har tatt pant i huset hans.

28-åringen må skaffe 110.000 kroner for å klare dette. Hvis Øseth får betalt ut de små lånene, håper Drange og Kvadsheim at han kan samle det resterende inn i boliglånet.

– Når man sitter med store lån med renter på 20 prosent, blir det fort vanskelig bare å betale rentene. Så hvis vi klarer å refinansiere lånet og bli kvitt disse, er det mye lettere å finne en god løsning for å klare å håndtere gjelden, ifølge Drange.

Har holdt problemene hemmelig

Tommy Øseth forteller til Nettavisen at han var klar over at han hadde mye gjeld, men ikke så mye som han faktisk hadde. Det å få det hele presentert av ekspertene med et helt kamera-crew på slep var ikke hverdagskost, erkjenner han.

– Det var jo ubehagelig, men jeg har satt meg selv i denne situasjonen. Så det er noe med å ta tak i det og skjønne at man trenger hjelp, sier 28-åringen, som er svært takknemlig for hjelpen han fikk fra Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim.

– Jeg har så mye respekt for de to, de er helt rå. Jeg skylder dem livet mitt, sier han.

Øseth tror nok mange blir overrasket over at han er med i «Luksusfellen». Han har nemlig ikke fortalt noen andre enn kjæresten om økonomiproblemene, selv ikke familien sin.

– Jeg har holdt det veldig for meg selv. Jeg tror nok noen nære venner har skjønt det, men lenge var jeg veldig god, dessverre, til å skjule det. Og familien er nok de jeg har holdt det mest skjult for. Jeg tenkte at jeg skuffet dem, sier han.

Nå som «hemmeligheten» er ute legger han ikke skjul på at han trolig vil få noen meldinger fra bekjente.

– Jeg regner med at det blir noen kolleger og venner som tar kontakt når episoden kommer ut, ja, humrer 28-åringen.

Om Tommy Øseth klarer å redde økonomien og huset sitt kommer frem i «Luksusfellen» på TV3 onsdag klokken 20.30.

