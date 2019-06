Tommy Lee la ut bilde av konas «100 prosent naturlige kropp»

– Hun kommer til å drepe meg for dette, skriver Mötley Crue-«bad boy» Tommy Lee.

Tommy Lee (56) og Brittany Furlan (32) giftet seg i februar 2019, etter å ha vært sammen i to år.

Og det er tydelig at det er full fres i forholdet.

Rockeren Tommy Lee klarte ikke motstå å publisere et bilde av kona i bikini, selv om det ante ham at det kunne føre til bråk.

– Hun kommer til å drepe meg fordi jeg legger ut dette, men se på denne hundre prosent naturlige kroppen, skriver Lee - og legger ut dette bildet:

Paret var på ferie i Nayarit i Mexico da bildet ble knipset.

Det er usikkert hva som ble sagt på kammerset, men Furlan reagerte offisielt temmelig sobert.

– Herregud, ansiktet mitt 🤦🏻‍♀️, kommenterer hun.

Andre instagrammere lar seg imidlertid imponere over 32-åringens fysikk.

– Hot stuff, skriver kjendis og radiovert Courtney Sixx.

– Så søt, skriver enken etter Kurt Cobain, Cortney Love.

– Herregud, wow 🔥🔥🔥, kommenterer skuespiller Mikaela.

En bruker spør Tommy Lee direkte om kona har brystimplantater, og får svar:

– Nope. Alt er ekte, bekrefter Mötley Crew-trommeslageren.

I en video Brittany Furlan har publisert på sin egen instagramprofil, later det til at hun har sovnet i en hengekøye. Tommy Lee ser dermed sitt snitt til å gynge hengekøya til hun faller ut.

– Tommy Lee, jeg er så sint på deg for dette, 😡😡😡😡😂, skriver hun i bildeteksten.

Tommy Lee og Pamela Anderson var et så kjent par at de på mange måter alltid vil være knyttet sammen. Ikke minst takket være verdens mest berømte sexvideo.

Men det er lenge siden de to var et par (ekteskapet var offisielt over i 2001, selv om de skal ha vært av og på i en tid etterpå), og Tommy Lee har for lengst gått videre.

Sommeren 2017 ble det kjent at Lee og skuespiller, komiker og nettpersonlighet Brittany Furlan var et par. Hun skapte seg en lynkarriere via videoplattformen Vine, og ble i 2015 omtalt som en av de mest innflytelserike personene på internett av Time Magazine.

Forholdet hadde da blomstret i to år, og på selveste Valentindagen 2019 giftet Tommy Lee og Brittany Furlan seg.

- Det er offisielt. Vi er gift, skrev Furlan på Instagram og delte et bilde av parets hunder dresset opp i finstasen.

Det var første gang Furlan gifter seg, men den fjerde for Mötley Crüe-rockeren. Foruten Pamela Anderson har Lee også vært gift med Elaine Starchuck og Heather Locklear.

Paret giftet seg nøyaktig ett år etter at Tommy Lee fridde, på Valentindagen 2018.

Paret fikk en pangstart i offentligheten da Furlan delte bilder fra en ferie sommeren 2017 som var litt friskere enn feriebilder flest: