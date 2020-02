Tommy Sharif og Gunilla Persson om «Farmen»-flørten

- Det tok ikke mange minuttene før jeg virkelig skjønte at «wow»!

Tirsdag var det premiere på nok en sesong av TV 2-suksessen «Farmen kjendis», kjendisversjonen av det populære realityprogrammet «Farmen».

100 år tilbake i tid skal i førsteomgang tolv kjendiser drive en gård sammen, før en etter en må forlate konkurransen.

At det er duket for både dramatikk og intriger er det ingen tvil om, men for enkelte knyttes det også tette bånd under oppholdet.

For Tommy Sharif (43) og Gunilla Persson (61) skjedde det allerede i den første episoden som ble sendt tirsdag kveld.

FIN TONE: Tommy Sharif og Gunilla Persson finner raskt tonen på «Farmen kjendis». Foto: TV 2

- Det tok ikke mange minuttene før jeg virkelig skjønte at «wow»! sier Sherif til Nettavisen, som forteller at han i utgangspunktet var redd for «Hollywoodfruen».

Se reaksjonene til Tommy Sherif og Gunilla Persson når Nettavisen konfronterer dem med «Farmen»-flørten i videoen øverst i saken!

- Var redd

Svenske Gunilla Persson er kanskje aller best kjent for sin deltakelse i realityprogrammet «Svenske Hollywoodfruer», der hun har liret av seg på godt og vondt.

- Jeg må ærlig innrømme at jeg har sett en del på «Svenske Hollywoodfruer», og der har jeg sett hun får sånne utbrudd. Så da jeg så henne for første gang, ble jeg litt redd, sier Sharif til Nettavisen.

Men etter noen timer på gården, med både mating av dyr og samarbeid, fikk Sharif et helt annet inntrykk av Persson.

Fikk et godt øye til Tommy Sharif

Det var imidlertid gjensidig fra Gunilla Persson sin side.

- Ja, det stemmer. Jeg fikk et godt øye til Tommy. Han var en gentleman, sier Persson til Nettavisen.

De to vil imidlertid ikke røpe hvordan det varme forholdet har utviklet seg, men bekrefter at det var svært hyggelig å se hverandre igjen etter innspillingen av TV-programmet som ble spilt inn i mai i fjor.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 tirsdager og onsdager klokken 20.00.