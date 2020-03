Tommy Sharif ute av «Farmen» etter sagedrama: - Kan ikke gi en buesag til en pakistaner

Det ble en intens tvekamp mellom Tommy Sharif og Per Sandberg.

Etter at Tommy Sharif (43) ble utvalgt som førstekjempe, valgte Sharif Per Sandberg (60) som andrekjempe og sin motstander i ukas «Farmen»-tvekamp.

Som andrekjempe får man muligheten til å velge hvilken gren man skal konkurrere i, og da Sandberg valgte buesag ble det rett og slett for tøft for dekk-kongen Sharif.

TVEKAMP: Tommy Sharif møtte Per Sanberg til tvekamp under kveldens «Farmen kjendis». Foto: TV 2

- Man kan ikke gi en buesag til en pakistaner. Jeg trodde det var en vanlig sag og tenkte at dette ble en grei oppgave. Men det er tusen ganger vanskeligere å sage med en sånn sag enn en vanlig sag, sier Tommy Sharif til Nettavisen.

På noen minutter hadde Per Sandberg saget over alle de fire stokkene, før Sharif så vidt hadde fått begynt på sin andre stokk. Det ble dermed Tommy Sharif som måtte forlate «Farmen kjendis» søndag kveld.

- Kan ikke tape mot en bestefar

Sharif tok nederlaget ganske hardt, og legger ikke skjul på at han synes det var bittert å tape mot Per Sandberg.

- Jeg er et konkurransemenneske. Per er 60 år, men ser ut som han er 80. Jeg er 43 år, men ser ut som at jeg er 20. Det er som å tape mot en bestefar. Det går ikke. Det er ikke noe jeg kan skryte av for å si det sånn, sier Sharif til Nettavisen.

Tvekampen gikk med andre ord ikke helt som forventet for Sharif, noe han fremdeles ikke har klart å slutte å tenke på.

- Jeg må ærlig innrømme at jeg fortsatt er sugen på revansje. Jeg tror nemlig at jeg hadde slått Per i det aller meste. Håndbak, bøttespann, slegge - hva som helst, sier Sharif, og legger fortsatt skylden på buesaga.

Per Sandberg har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Håpet på «Torpet»l

I likhet med andre deltakere som har røket ut av «Farmen kjendis» får også Tommy Sharif muligheten til kjempe seg tilbake på gården igjen i spin-off-serien «Torpet» på TV 2 Sumo.

- Jeg hadde et lite håp om at «Torpet» var med i år også. Så den enorme skuffelsen ble raskt byttet ut med enorm glede. Jeg var helt i ekstase da jeg fikk beskjed om at jeg skulle dit, forteller Sharif til Nettavisen.

Han og noen andre deltakere hadde nemlig diskutert tidligere om de trodde at «Torpet» skulle være en del av «Farmen» denne gang også, slik det har vært de siste årene.

- Vi hadde diskutert det internt inne på «Farmen», men vi visste ingenting. Og man vet jo aldri. Derfor ble jeg utrolig letta da jeg fikk gladnyheten av Tiril, sier Sharif. som nå sjekker inn på «Torpet».

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 tirsdag, onsdag og søndag. «Torpet» sendes på TV 2 Sumo mandag til torsdag.