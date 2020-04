Tone Damli (31) venter sitt andre barn

Artisten annonserte graviditeten på Instagram.

Det melder hun selv på Instagram. Paret har fra før datteren Billie (6), som kom til verden i 2014.

Se videoen Damli la ut på sin egen Instagramprofil der hun forteller datteren om graviditeten:

Damli (31) og Foss (37) ble et par sommeren 2013, og kort tid senere kom nyheten om at de ventet sitt første barn sammen.

Artisten har tidligere vært forlovet med skuespiller Aksel Hennie, men forholdet tok slutt i 2013.

ARTIST: Tone Damli slo gjennom som artist i 2005. Her avbildet under den norske finalen av Melodi Grand Prix med låten Hurts sometimes tidligere i år. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Damli slo gjennom som artist da hun kom på andreplass i TV-programmet Idol i 2005, og har senere figurert som dommer i samme program. Høsten 2018 hadde hun sin første programlederjobb, da hun ledet TV3-programmet «Love Island».

MGP-fiasko

Tidligere i år ble det kjent at artistens manager vurderte å sende en regning til NRK for dekning av utgifter som har vært til ingen nytte etter at statskanalens system knelte under avstemmingen i Melodi Grand Prix.

– Noen anslått sum på samlede kostnader i forbindelse med MGP, vil jeg ikke gå ut med. Men vi holder på å vurdere steg videre med tanke på det. Man får jo ikke noen forsikring når det gjelder den økonomiske innsatsen, uttalte manager David Eriksen til VG.

Selv tok artisten til Instagram for å lufte frustrasjonen etter stemmefiaskoen.

- Jeg er bare så steikenes forbanna på måten dette ble gjort på. Slik jeg har forstått det er det 30 personer som har bestemt utfallet av konkurransen. Dette før vi sto på scenen i finalen. Det vil altså si at det vi presterte i finalen ikke hadde en drit å si, skrev artisten, men understreket at vinnerens låt var en verdig vinner av MGP.

Hustrøbbel

Med en prislapp på 9,5 millioner kroner i 2015, hadde paret kjøpt det som skulle bli deres nye drømmehjem på Blommenholm i Bærum.

Veien til drømmehuset ble imidlertid kronglete etter at paret rev den opprinnelige boligen på eiendommen uten tillatelse i 2017. Noen måneder senere varslet Bærum kommune et kjempegebyr til paret.

REVET: «Villa Solum» på Blommenholm ble oppført i 1924. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

I løpet av de nesten fem årene har paret måtte håndtere bøter for ulovlig riving, falske naboklager og krangling med kommunen. I mai solgte de blant annen deler av tomten, men salget endte på nesten 800.000 kroner under takst, ifølge Se og Hør.

Bærum kommune ga Tone Damlis utbygger en bot på 400.000 kroner for ulovlig rivning av villaen på Blommenholm i Bærum. Men utbyggeren klaget og fikk halvert boten i midten av januar i 2018.

I slutten av januar fortalte Damli på Instagram at husdrømmen endelig så ut til å gå i oppfyllelse.

- Etter fire og et halvt år er vi omsider i gang med huset vårt. Jeg skal være helt ærlig på at det har vært ganske dritt. Ting har ikke gått slik vi hadde sett for oss. Nå har det løsnet, og vi kan endelig begynne å drømme om vårt eget hjem, skrev Damli blant annet, sammen med et bilde av paret.