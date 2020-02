Tone Damli har endelig startet å bygge drømmeboligen: - Klarer ikke å forholde meg til det

- Det er veldig godt, men samtidig så klarer jeg ikke helt forholde meg til det ennå, sier Tone Damli om at hun endelig har begynt å bygge drømmeboligen.

Med en prislapp på 9,5 millioner kroner i 2015, hadde Tone Damli (31) og kjæresten Markus Foss (37) kjøpt det som skulle bli deres nye drømmehjem på Blommenholm i Bærum.

At huskjøpet har skapt mer hodebry enn glede for det profilerte paret, er vel ikke til å stikke under stol.

LES OGSÅ: Slik vil Tone Damli bygge drømmehuset

I løpet av de nesten fem årene har paret måtte håndtere bøter for ulovlig riving, falske naboklager og krangling med kommunen. I mai solgte de blant annen deler av tomten, men salget endte på nesten 800.000 kroner under takst, ifølge Se og Hør.

Nå ser det imidlertid ut til at paret endelig kan se lyset i enden av tunnelen.

- Kanskje ferdig før jul

I slutten av januar fortalte Damli på Instagram at husdrømmen endelig så ut til å gå i oppfyllelse.

- Etter fire og et halvt år er vi omsider i gang med huset vårt. Jeg skal være helt ærlig på at det har vært ganske dritt. Ting har ikke gått slik vi hadde sett for oss. Nå har det løsnet, og vi kan endelig begynne å drømme om vårt eget hjem, skrev Damli blant annet, sammen med et bilde sammen med kjæresten Markus Foss.

Da Nettavisen møtte Damli på den rød løperen i forbindelse med «Vixen»-utdelingen forrige uke, fortalte hun at hun regner med at huset er klart innen jul.

Se intervjuet øverst i saken!

Redd for å glede seg

Selv om Damli synes det er deilig å se at ting begynner å skje, innrømmer hun at det er litt skummelt å glede seg for mye i tilfelle noe mer skulle dukke opp.

- Det er veldig godt, men samtidig så klarer jeg ikke helt forholde meg til det ennå. Man har hatt så mye motgang i fire og et halvt år, så nå vil jeg bare vente å se til ting faktisk er ferdig, fortalte hun.

LES OGSÅ: Bærum kommune må punge ut etter Tone Damlis boligbråk

Det er kanskje ikke så rart at Damli sitter med en følelse av at det hele er for godt til å være sant. Det er nemlig ikke første gang sangstjernen har trodd at drømmehjemmet er rett rundt hjørnet.

RØD LØPER: Tone Damli på den røde løperen under «Vixen»-utdelingen forrige uke. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Angret på kjøpet

I et intervju med «Senkveld» i 2017, gjengitt av Se og Hør, uttalte Damli at hun angrer på at de i det hele tatt kjøpte eiendommen i Bærum i 2015.

- Hadde jeg visst at det kom til å ta så lang tid, vet jeg ikke om jeg hadde begynt å bygge hus, uttalte hun den gang.

Helt siden boligtrøbbelet har Damli, kjæresten og deres felles datter bodd hjemme hos foreldrene til hans.

- Det skal sies at de er verdens fineste folk, men det er ikke til å sitkke under stol at jeg vil ha mitt eget. Jeg savner jo det, fortalte hun den gang.