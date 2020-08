Tone Damli tar et ramsalt oppgjør med VG: - Det er nok, nå!

Kjendisen uttrykker seg i sterke ordelag mot avisen.

Artist Tone Damli Aaberge går tirsdag kveld hardt ut mot VG, i kjølvannet av Christer Falck og Malin Kulseth sin sterke kritikk rettet mot VG og spesielt Rampelys-journalist Thomas Talseth.

I ett offentlig innlegg på Facebook skriver hun blant annet:

«VG har blitt tatt med buksene nede flere ganger de siste årene, og hver gang er de like overrasket over oppførselen til sine journalister. Men det blir ikke røyk uten ild, og den ilden er Talseth, og den ilden trenger oppfølging og folkeskikk. Malin, Christer og jeg er toppen av isfjellet», er bare noe av det kjendisen skriver tirsdag kveld.

Hele innlegget til musikk-kjendisen kan du lese her:

Hun hevder videre at avisen har «blitt tatt med buksene nede i flere år», og at de hver gang blir overrasket over oppførselen til sine journalister. Hun nevner hun også Talseth spesifikt, som hun beskriver som «nådeløs, iskald og uproff». Hun fastslår også at nå er det nok, og at ledelsen må ta ansvar for å irettesette sine journalister som går over streken.

Sent tirsdag kveld kommer VG med et svar til Damlis knallharde kritikk.

- Vi har lest Tone Damlis kritikk. Den lytter vi til. Når noen kommer med tilbakemeldinger om VGs journalistikk, tar vi dem på alvor. Det gjør vi også i dette tilfellet. Vi ønsker nå å bringe klarhet i hva som har skjedd og bakgrunnen for Damlis innlegg på Facebook, skriver VGTV-redaktør Rolf Sønstelie, som har det operative redaktøransvaret i VG akkurat nå, i en e-post til Nettavisen.

Han presiserer også at han uttaler seg på vegne av VG-ledelsen, og at han også uttaler seg på vegne av Talseth i denne og øvrige saker. Nettavisen har også vært i kontakt med Tone Damlis manager David Eriksen, men han ønsker ikke å utdype ytterligere.

- Hun har ingen flere kommentarer enn det som ble lagt ut, skriver Eriksen i en SMS til Nettavisen.

Får støtte av flere kjendiser

Facebook-innlegget til musikkartisten har blitt lagt merke til i flere som er i bransjen, og Elisabeth Andreassen er bare en av mange som har kommet med støtte:

«Fantastisk Tone!! Vi var sammen i «Skal vi Danse», og fy søren for en flott dame du er! Tøff, morsom, uredd, følsom og et snilt og vakkert menneske. Godt å få sagt fra!!! Yes!!!», skriver artisten.

Christer Falck tok seg også tid til å skrive følgende: «You give me butterflies» med en hjerte-emoji bak. Countryartist Jenny Jenssen gir Tone Damli følgende støtteerklæring.

«Sterk kost, Tone. Respekt for at du er tøff og sier ifra».

Beklaget etter Kulseth-kritikk

Mandag kveld var det Malin Kulseth, Lars Vaulars ekskone, som tok et oppgjør med VG og VG-journalist Thomas Talseth. Da skrev hun blant annet følgende på Facebook:

«Et godt karakterdrap kan være forløsende å lese.

I utgangspunktet tenkte jeg at det var deilig at Christer Falck kjørte ut sitt innlegg om Thomas Talseth så vi andre som har minst like dårlige erfaringer med ham som journalist slipper. Men da jeg leste i Nettavisen at VG stiller seg helt uforstående til at andre har lignende opplevelser med Talseth ble jeg provosert nok til at jeg nå publiserer mailen jeg sendte til Atle Jørstad i fjor om hvordan Talseth har mast om bruddet mellom Lars og meg til tross for at han allerede hadde fått svar fra hans management, og hvordan han sprutet ut en sak om at jeg søkte jobb i P3 på forsiden av VG.no uten å ta kontakt med meg på forhånd»

VG besvarte denne kritikken tirsdag ettermiddag, og beklaget overfor Kulseth at hun har hatt dårlige erfaringer med Talseth.

- Det er ikke feil å rette en høflig henvendelse om et mulig samlivsbrudd mellom kjente mennesker. Men i dette tilfellet tok vi ikke nok hensyn, særlig med tanke på situasjonen Kulseth stod i, og det er vi lei oss for. Det har vi beklaget overfor Kulseth i dag, skrev VGTV-redaktøren til Nettavisen i en e-post, som også for øyeblikket har det operative redaktøransvaret i VG.

- Dyktig journalist

Han ville ikke kritisere sin egen journalist, men skrev følgende i sitt tilsvar til Kulseths utblåsning om at Talseth «maste» for mye om bruddet mellom henne og Lars Vaular.

- Denne saken startet som et tips til VGs redaksjon. Thomas Talseth var på kveldsvakt da tipset kom, og fikk i oppgave å ettergå tipset i første omgang. VG henvendte seg flere ganger til Malin Kulseth om samlivsbruddet med artisten Lars Vaular. Her skulle vi vist mer hensyn. Vi forstår at hun opplevde dette som en tilleggsbelastning. Slik skal det ikke være. Dette har vi formidlet til henne personlig i dag, forteller VGTV-redaktøren.

Han la også til følgende:

- Thomas Talseth er en faglig dyktig journalist. En del av hans og Rampelys-avdelingens jobb er å drive kritisk journalistikk på underholdningsbransjen, et ansvar han og avdelingen forvalter med stor integritet. Det er en viktig del av jobben å skrive om livet til kjente mennesker, dette kan også dreie seg om å skrive om samlivsbrudd.

Ikke første gangen

I 2019 var VG også i hardt vær etter at daværende journalist Lars Joakim Skarvøy ble fratatt sine oppgaver som politisk journalist, etter den såkalte «dansevideoen med Giske». Den seks sekunder lange dansevideo-en fra Bar Vulkan 21. februar førte til en grundig ransakelse - og omfattende fellelse i PFU - av VG.

Da hadde Sofie (27) som man ser i dansevideoen med Giske anklaget Skarvøy for at han hadde funnet på sitater, og tatt svarene hennes ut av kontekst. Det endte med en real oppvask i avisen. VG satte i gang en egen evaluering (se faktaboks nedenfor) Senere ble VG felt i PFU og Skarvøy ble permittert som journalist i VGs politiske avdeling. Etter den lønnede permitteringen på seks måneder valgte Skarvøy å si opp.

Fakta Fakta om VGs konklusjoner ↓ Her er konklusjonene i VGs egen evaluering av saken omkring Giske-videoen: * VG har sviktet i håndteringen av Sofie som intervjuobjekt. Hun er ingen profesjonell kilde og er blitt satt under sterkt press. Dette er kritikkverdig. * VG finner ikke grunnlag for å konkludere med at reporteren bevisst fabrikkerte et utsagn fra Sofie i saken. * VG burde beklaget saken like etter at redaktør Gard Steiro hadde samtaler med Sofie. * Rapporten konkluderer med at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll i denne saken. * Manglende bredde i valg og oppfølging av kilder, representerer en svikt ved reportasjeledelsen i saken som VG må ta lærdom av. Dette punktet gjelder kvinnen som filmet videoen. VG snakket ikke med henne før saken ble publisert. * VGs beklagelse kom for sent og den dekket heller ikke opp alle svakheter i den opprinnelige artikkelen. VG burde ha beklaget tydeligere overfor kvinnen og overfor Trond Giske.

- De samtalene jeg har hatt med Skarvøy om dette, vil jeg ikke referere til. Han har valgt å si opp og har fått jobb i Schibsted. Jeg ønsker ham lykke til, sa Steiro til Nettavisen i september 2019 etter at nyheten ble kjent.

- Jeg har hatt fantastiske år i VG, og jeg vil rette en stor takk til alle mine dyktige og gode kolleger for godt samarbeid og mye støtte. Tiden i VG har vært et privilegium. Jeg har fått jobbe med mange viktige saker, og opparbeidet meg verdifull kompetanse, sa Skarvøy i en pressemelding.