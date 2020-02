Tone Damlis manager om MGP-skandalen: - Katastrofe

NRK hadde store problemer med avstemmingen under MGP-finalen.

Saken oppdateres

Tone Damli var en av de ti finalistene som kjempet om å bli Norges bidrag til den internasjonale MGP-finalen i mai. Hun ble ikke en av dem, og nå raser manageren hennes, David Eriksen, mot NRK. Kanalen hadde nemlig store tekniske problemer under sendingen, slik at seerne ikke fikk stemme som planlagt.

- Katastrofe-opplegg. Jeg kan si på vegne av de flest her, at dette ble en respektløs måte å avvikle det største TV-showet NRK har, sier han til Dagbladet.

IKKE VIDERE: Artisten Tone Damli fremførte sin låt Hurts sometimes under finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim spektrum. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tone Damli var blant finalistene som ikke gikk videre da til «sølvfinalen» etter at folkejuryen tok over som følge av at stemmesystemet til NRK opplevde teknisk feil.

I år har NRK gått bort fra SMS-avstemming i år. Man må logge seg på NRK.no for å stemme, og det har mange gjort, men mange får ikke stemt for øyeblikket.

Måten hele systemet har blitt håndtert på får den profilerte manageren til å riste på hodet:

- Så mye engasjerte artister og team som har brukt penger og tid på diverse kampanjer og som har engasjert i sosiale medier, og så er ikke NRK forberedt bedre enn at det er en tilfeldig plukket gjeng som skal avgjøre en finale. Dette, der alt er satset på sosiale medier fortsetter Eriksen.

Til syvende og sist var det Kristin Husøy med sangen «Pray for me» og Ulrikke Brandstorp med sangen «Attention» som stod igjen som de to som utkjempet kampen. Da hadde seerne på ny fått en sjanse til å stemme over nettstedet til NRK.

Det var til slutt Ulrikke Brandstorp som gikk til topps etter den nye avstemmingen som ble avholdt.

Reaksjonene har haglet etter at systemet til NRK rett og slett ikke maktet å holde seg stabilt under avstemmingen, der seerne fikk beskjed om at det pågikk tekniske feil hos NRK underveis i sendingen.

Det var ikke bare Tone Damlis manager som var forbannet over at systemet ikke holdt. Rein Alexander var også blant de som ikke gikk videre fra den innledende runden, og hans manager, Jan Erik Haglund, var også irritert over det som utartet seg som en farse:

- Vi er selvfølgelig veldig skuffet over at ikke stemmesystemet fungerte. Folket fikk ikke stemme, sa Haglund til Dagbladet mens sendingen fortsatt pågikk, og avstemmingen ble forsøkt gjenstartet inn mot de siste finalerundene.