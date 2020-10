Tone Ingebrigtsen fikk sitt første barn som 17-åring: - Måtte pante flasker

Gjert og Tone Ingebrigtsen hadde en økonomisk tøff start som småbarnsforeldre.

Da Tone Ingebrigtsen (50) var 16 år gammel, forelsket hun seg i fire år eldre Gjert Ingebrigtsen (54). Hun gikk på frisørlinjen på samme skole som Gjert studerte automatiseringsteknikk.

Lite visste de på det tidspunktet at de sammen skulle bli syvbarnsforeldre og foreldre til tre av verdens største idrettsutøvere, Filip (27), Henrik (29) og Jakob (20).

Les også: Filip og Henrik Ingebrigtsen reagerer etter Warholm-uttalelse

Fredag kveld gjester Tone Ingebrigtsen NRK-programmet «Lindmo», der hun blant annet snakker om hvordan livet som syvbarnsmor er og hvordan livet var før hele Ingebrigtsen-sirkuset.

- Måtte pante flasker

Allerede som 17-åring ble Tone gravid med sitt første barn, Kristoffer, som absolutt ikke lå i planen til ekteparet. På den tiden var verken Tone eller Gjert ferdig utdannet eller i jobb.

SAMMEN GJENNOM TYKT OG TYNT: Tone og Gjert Ingebrigsten har vært sammen i over 34 år. Sammen har de syv barn, der tre av dem er blant verdens største idrettstjerner. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

- Det kom jo et sjokk å bli gravid som 17-åring, for det var jo ikke akkurat det man hadde planlagt, sier Tone til programleder Anne Lindmo og forteller at det var økonomien som ble den største utfordringen som unge foreldre.

Se klipp øverst i saken!

- Det var dårlig med penger og vanskelig å få endene til å møtes hver måned. (...) Det var såpass knapt at vi pantet flasker for å få råd til brød og melk. Vi hadde ikke foreldre som kunne bidra så mye økonomisk, sier hun.

En helt annen hverdag

I dag ser imidlertid livet til ekteparet helt annerledes ut. Siden de fikk sin første sønn sammen har paret fått totalt syv barn, der fire av dem driver aktivt med friidrett.

Gjennom TV-serien «Team Ingebrigsten» har seerne fått følge familien tett i både oppturer og nedturer med idretten, der pappa Gjert er treneren til de tre guttene Filip, Henrik og Jakob.

Til Anne Lindmo forteller Tone at det også kan være vanskelig å være mamma til tre toppidrettsutøvere som konkurrerer mot hverandre.

Les også: Kjempeår for Ingebrigtsen-brødrene – mer enn doblet inntektene

- Nå som tre av sønnene mine står på startstreken og skal løpe samme løp, er det ikke sånn at alle nødvendigvis gjør det like bra. Og da er det sånn at du blir glad på den ene sine vegne, som gjerne vinner eller gjør det bra, også er det en som ikke gjør det så bra den dagen. Og da er vanskelig å klare å svitsje mellom følelsene mellom de, sier hun til Lindmo.

Tone Ingebrigsten ga også nylig ut selvbiografien «Alltid mamma», der hun ærlig skildrer livet som syvbarnsmor og som Norges mest kjente idrettsmor.

«Lindmo» sendes på NRK fredag klokken 21:35.