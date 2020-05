«Too Hot To Handle»-stjernene Harry og Francesca brøt alle regler: Nå kan de bli mangemillionærer

Realitystjernene kan tjene inn en drøy månedslønn på ett eneste Instagram-innlegg.

Netflix-serien «Too Hot To Handle» ble sluppet i midten av april, og etter få dager ble serien den mest sette i Norge på strømmetjenesten, og en av de mest omtalte seriene verden over.

Konseptet er enkelt, og overraskende lite originalt til Netflix å være; en gjeng fest- og sexglade, pene, unge mennesker samles på en luksusvilla i Mexico.

Men i sterk kontrast til lignende serier, går serien ut på at deltagerne skal avstå fra sex og andre seksuelle aktiviteter med andre og seg selv, i tillegg til kyssing og klåing.

Det kommer neppe som en overraskelse at reality-deltagerne ble stjerner over natten, og nå er de altså i ferd med å bli millionærer før du får sagt «Too Hot To Handle».

Eksploderte på Instagram: Økte med flere millioner følgere

Blant deltagerne som soler seg mest i glansen finner vi australieren Harry Jowsey og amerikanske Francesca Farago.

Paret var blant dem som brøt reglene mest, men i etterkant av serien har de to opplevd en vanvittig suksess, som i disse dager måles i antall følgere på Instagram.

Harry hadde 140.000 følgere på Instagram dagen før serien ble sluppet på Netflix. I dag teller han 2,4 millioner følgere, ifølge data fra Social Blade.

Francesca hadde på sin side 337.000 følgere dagen før «Too Hot To Handle» ble sluppet på Netflix. Snaue 12 dager senere viser data fra Social Blade at hun har økt til vanvittige 3 millioner følgere.

Kan kreve over 40.000 kroner for kun ett innlegg

Slikt blir det ikke bare penger, men en formue av. Det forteller Harry Rutter, som jobber som pr-ekspert og publisist for realitykjendiser i Storbritannia, til den britiske avisen Metro.

For selv om de ti deltagerne i finalen delte premiepotten og ble stående med 7.500 dollar hver, rundt 77.000 norsk kroner, som må sies å være lite i reality-sammenheng på dette nivået, er det ingenting på hva deltagerne kan tjene etter seriesuksessen.

– De kan komfortabelt ta mer enn 3000 pund per Instagram-innlegg, forteller pr-ekspert Rutter med referanse til Francesca og Harry.

I norsk valuta blir det rundt 38.000 kroner etter dagens kurs, for bare ett eneste sponset innlegg.

Francesca har for lengst begynt å snuse på pengene, og reklamerer blant annet for undertøy og klær på sin Instagram.

Kan bygge en formue bare i år

Pr-eksperten mener det vil bli snakk om flere millioner i inntekt allerede i år og peker på følgende regnestykke:

Om Francesca eller Harry bare sørger for å legge ut ti sponsede innlegg hver i måneden frem til slutten av 2020, kan det sørge for at de tjener så mye som 500.000 pund, eller 6,4 millioner norske kroner hver etter dagens valuta.

Her får «Too Hot To Handle»-deltagerne sjokk-beskjeden:

Ikke nok med det, selv seriens minst markante deltagere kan også tjene godt bare på å ha vært med i serien, ifølge Rutter.

Som eksempel trekker han frem modellen og mote-interesserte Madison Wyborny som sjekket sent inn i villaen, og gjorde seg lite bemerket under oppholdet.

Hun har «bare» 144.000 følgere på Instagram, men likevel mener Rutter at hun kan fakturere 6500 kroner for ett eneste sponset innlegg på det sosiale mediet.

Francesca Farago og Harry Jowsey skapte seg et navn gjennom Netflix-serien «Too Hot To Handle». Foto: (Netflix)

Får korona-smell

Koronatiden rammer også «Too Hot To Handle»-deltagerne både positivt og negativt.

– Det er et slag både at bedrifter har mindre penger å bruke og at de ikke kan gjøre personlige oppmøter. Folk som disse kan ta mellom 19.000-38.000 bare for å møte opp på et utested eller arrangement, forteller Rutter.

– På en annen side tror jeg nedstengningen har hjulpet dem å få en større følgerskare på nett, ettersom flere mennesker har sett serien fordi de har trengt å ha noe å se på i disse dager, ifølge pr-eksperten.

