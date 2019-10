«Top Gear» kjører om kapp med Porsche Taycan og Tesla Model S

– Dette hadde jeg virkelig ikke trodd, sier «Top Gear»-programleder Jack Rix om vinneren.

Det er ikke tvil om at Porsches elbil Taycan er årets mest spennende nykommer på elbilfronten.

Superelbilen går rett i strupen på performanceversjonen av Teslas Model S med Ludicrous-modus, og de to produsentene har siden lanseringen av Taycan knivet om den beste rundetiden på legendariske Nürnburgring.

Men ingen har kjørt om kapp med de to bilene på samme bane – før nå.

Bilentusiastene i «Top Gear» har for første gang satt de to bilene opp mot hverandre i et dragrace på samme bane.

Top Gear har kjørt om kapp med Porsche Taycan og Tesla Model S. Vinneren overrasker redaksjonen. Foto: Stillbilde fra video (Top Gear)

Porsche Taycan Turbo S skal ifølge produsenten nå 0-100 km/t på 2,6 sekunder og 0-200 km/t på mindre enn 12 sekunder. Det er bittelitt tregere enn Teslas Model S P100D, som ifølge Tesla skal klare 0-100 km/t på 2,4 sekunder.

Model S skal produsere noen flere hestekrefter enn Taycan og også veie om lag 100 kg mindre.

Bilene skal kjøre et klassisk «quarter-mile»-race. Det vil si en distanse på 402 meter. Begge bilene har mer enn 85 prosent kapasitet igjen på batteriet ved start.

Top Gears Jack Rix kan knapt tro resultatet av kappløpet mellom Tesla Model S og Porsche Taycan. Foto: Skjermbilde fra video (Top Gear)

Vi skal ikke avsløre vinneren før du har sett videoen nedenfor – kanskje du blir like overrasket som Jack Rix:

Dette er helt utrolig. Det er som om Usain Bolt skulle tape på hundremeteren. Det bare skjer ikke.

