«Top Model»-vinner Adrianne Curry refser programmet: Stilte opp i Playboy for å gi Tyra Banks «finger'n»

Curry kom med krass kritikk mot Tyra Banks og Top Model, så angret hun seg.

Det er 17 år siden den aller første sesongen av «America's Next Top Model» rullet over skjermene med supermodell Tyra Banks som frontfigur.

Det var til slutt Adrianne Curry som vant og fikk kontrakt med det velkjente byrået Wilhelminas og en kontrakt med sminkemerket Revlon.

Men seieren kom med en kraftig bismak, skal man tro Curry.

Nylig la hun ut et innlegg på sin Instagram-profil hvor hun kom med en rekke beskyldninger mot både programmet, modellbyrået og sminkemerket om blant annet uteblitt lønn og urimelige kontrakter, ifølge flere amerikanske nettsteder.

Hun hevder også at programmet røyk uklar med modellbyrået underveis, og at hun da opplevde å ha kontrakt et sted hvor de ønsket at karrieren hennes skulle feile.

– Det er en helvetes historie. Det er et drittshow, skrev Curry.

For å hevne seg på showet stilte modellen opp i Playboy, noe som ikke skal ha falt i god jord hos Tyra Banks.

– Hun er grunnen til at jeg gjorde det. 200 prosent for å gi Top Model langfingeren.

I dag bor Adrianne i Montana med ektemannen og lever et liv langt unna modellyrket.

Etter at hun delte innlegget med sine 166.000 følgere har hun imidlertid angret seg, slettet det og lagt ut en beklagelse.

– Jeg har levd et liv med ganske lav profil og jeg liker det. Jeg visste ikke at slike gamle nyheter ville skape så mye oppstyr i pressen, forklarer hun.

Avslører babynyhet

Det har stormet rundt 90-tallsmusikeren Aaron Carter de siste årene. Barnestjerna har kanskje ledet vei for stjerner som Justin Bieber og våre egne Marcus og Martinus, men det har kostet.

Carter, som er broren til Nick i Backstreet Boys, har vært åpen om rusmisbruk, i tillegg til å ha slitt med både voldsproblemer og innkjøp av diverse skytevåpen.

Broren Nick og søsteren Angel har blant annet skaffet et besøksforbud, etter at Aaron angivelig skal ha sagt han ønsket å drepe Nicks gravide kone.

I slutten av mars ble Aarons kjæreste Melanie Martin arrestert etter at hun skal ha vært voldelig mot Aaron. Han viste frem skader ulike steder på kroppen til politiet.

Det verserte rykter om at paret hadde gått hver til sitt etter dette, men nå har pipa tydeligvis fått en annen lyd.

På Instagram live delte artisten nemlig nyheten om at kjæresten Melanie nå er gravid og at paret venter barn.

Artisten fulgte opp med å legge ut et bilde uten trøye, med tittelen «pappakropp».

– Dette er det vi begge ønsker. Vi har prøvd å få barn. Jeg er bare fokusert på fremtiden og å være en pappa. Jeg vil være en god far, forteller Aaron til magasinet People.

Kan det bli en ny «Mean Girls»?

Rachel McAdams ble for alvor kjent for mange i filmen «Mean Girls» fra 2004, som med tiden har blitt en ikonisk tenåringsfilm.

Den voldsomt populære filmen, som Tina Fey forfattet manuset til, hadde navn som Amanda Seyfried og Lindsay Lohan på rollelisten. I januar ble det offisielt at det skal lages en musikalfilm av Mean Girls.

Likevel er det mange som har håpet på en oppfølger for å på ny se Regina George og «The Plastics» på filmlerettet. Selv om det ble laget en oppfølger i 2011, var ikke det med originalcasten.

I et livestrømmet intervju, som McAdams senere har delt på sin Instagram, blir stjernen spurt om hvilken av sine roller i karrieren hun kunne tenke seg å spille igjen.

– Jeg har tenkt på det flere ganger. Det ville vært gøy å spille Regina George senere i livet hennes, og ser hvor livet førte henne, forteller hun.

På spørsmål om en Mean Girls-oppfølger med den originale rollebesetningen noen gang har blitt diskutert, svarer hun:

– Nei, det har bare blitt sagt på tull, ikke noe seriøst, avkrefter skuespillerinnen.

I filmen spilte McAdams den peneste og mest utrivelige jenta på high school i jentegjengen «The Plastics», som sto bak uttrykk som «fetch», «onsdager har vi på rosa» og «du kan ikke sitte med oss».

– Det er virkelig en bisarr følelse. Jeg føler meg så heldig som kan være en del av noe som har blitt igjen en stund. Det er aldri noe jeg hadde sett for meg skulle skje i livet mitt, forteller skuespillerinnen.

– La oss håpe Mean Girls har hjulpet jenter å være snillere med hverandre, og ikke omvendt, fortalte hun om sitt håp for filmen.

Kommentaren kommer på et spesielt tidspunkt, for i en samtale med David Spade uttrykte nylig Lindsay Lohan sitt ønske om en ny oppfølger til tenåringsfilmen.

– Jeg holdt fast i Mean Girls i veldig lang tid. Jeg ville komme tilbake med en Mean Girls 2. Å jobbe med Tina og hele crewet igjen og regissør Mark Waters. Men det er i deres hender, forteller Lohan om mulighetene.

