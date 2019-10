TORA - merk deg navnet!

Tora Dahle Aagård - sjefen for bandet TORA - er intet mindre enn en vokalist, gitarist og låtskriver det bare er å bite seg merke i med en eneste gang.

De som kjenner Dahle Aagård-navnet fra før, har nok i stor grad forbundet det med den framifrå sangeren Julie. Det må folk mer enn gjerne fortsette med, men samtidig må de også få med seg at det finnes ei lillesøster med navn Tora som også har mye å melde. Veldig mye faktisk.

25 år unge Tora fra musikkmetropolen Flatanger i Trøndelag satte i gang bandet TORA i hjembygda allerede i 2011. Hun visste hvor hun ville og dit er hun på veldig god vei.

På dette debutalbumet, som inneholder åtte sjølskrevne låter om som varer i cirka 25 minutter, møter vi en hip og energisk gitarist og vokalist i et blueslandskap med solide røtter også både i pop og rock. Hun sier sjøl at artister som John Mayer og Michael Jackson har vært og er tunge inspirasjonskilder og det er heller ikke vanskelig å høre.

Til tross for de nevnte inspiratorene, så er det hyggelig å slå fast at TORA allerede har noe unikt på hjertet. Hun er en historieforteller og med et gitarbasert sound der bror Andreas Dahle Aagård, som også har produsert, er en viktig medspiller, framstår bandet TORA som et tøft og kompromissløst band som garantert er morsomt å møte live.

TORA er i begynnelsen av ei karriere som kan ta henne langt - svært langt. Ikke kom å si at du ikke blei advart.

