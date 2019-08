Tore Petterson avslører kjæreste

Tore Petterson (40) bekrefter forholdet med Joakim Tjøstheim (26).

Tore Petterson (40) har sjarmert seg inn i nordmenns hjerter både i tv-serien «Sofa», som deltager i «Farmen kjendis» og som dommer i «Skal vi danse».

Nå ser det imidlertid ut til at det er 40-åringen som lar seg sjarmere. Ifølge Se og Hør har Petterson nemlig forelsket seg.

Litteraturviteren Joakim Tjøstheim (26) er mannen som skal ha kapret hjertet til Petterson. Etter å ha møttes over Tinder har de vært sammen hver dag de siste tre månedene.

- Vi gikk tur rundt Sognsvann i begynnelsen av april, og så hadde vi 4–5 dater etter dét. Deretter inviterte jeg ham på 17. mai-fest – og da var det gjort. Siden har han bodd hos meg, forteller Petterson til Se og Hør og avslører samtidig at de er blitt samboere allerede.

Tore Petterson har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Turbulent kjærlighetsliv

Veien til kjærligheten for Petterson har imidlertid ikke vært enkel. I løpet av de siste årene har 40-åringen hatt flere forhold - som han imidlertid har valgt å skjerme fra pressen.

I september i fjor kunne han avsløre overfor Se og Hør at han nylig hadde kommet ut av et forhold, men gledet seg over et nytt et.

- Jeg hadde kjæreste i sommer, men nå er det slutt, sa Petterson og røpte at han samtidig var svært forelsket om dagen.

Grunnen til at han valgte å holde forholdet skjult var fordi han hadde dårlig erfaring med å være åpen om det tidligere forholdet.

Nettavisen oppdaterer saken.