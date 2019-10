Tore Petterson dukket opp på rød løper med kjæresten: - Nå har vi flyttet sammen

«Skal vi danse»-dommer Tore Petterson kunne røpe nye detaljer om kjærlighetslivet på «God morgen, Norge!»-feiringen.

LING LING/OSLO (Nettavisen): Den røde løperen er rullet ut utenfor Ling Ling på Akerbrygge i Oslo, anledning 25-årsdagen til Norges største morgenshow, «God morgen, Norge!».

Alt som kan krype og gå av kjendiser har tatt turen for feirinen av programmet. Deriblant Tone Damli, Petter Stordalen, Henriette Steenstrup, John Arne Riise og Ari Behn.

Blant de som dukket opp var Tore Petterson (40), som hadde tatt med kjæresten sin, Joakim Tjøstheim (26).

- Det er veldig gøy, jeg liker opplegget og showet; jeg synes det er flott, sier Stavanger-mannen til Nettavisen, som var på rød løper for andre gang.

Blir på samme sted

Paret, som offentliggjorde forholdet sitt i mai, kom også med en ny avsløring torsdag kveld.

- Ja, vi skulle egentlig flytte sammen et annet sted, men så har jeg bodd på samme sted nå i 16 år. Så vi blir der en stund til - det er et veldig koselig, lite sted. Hvis vi klarer å overleve sammen på et lite sted, blir det helt fantastisk på et stort ett, forklarer Petterson.

TV-personligheten var derimot ikke den eneste som hadde tatt med seg kjæresten til kveldens fest. På den gule løperen, for anledningen, dukket også John Arne Riise opp sammen med kona Louise Angelica Riise.

- Detter er første gang vi er sammen på rød løper etter fødselen, forteller sistnevnte til Nettavisen.

- Rart uten

- Det er bestemor som er barnevakt, legger John Arne til.

Riise-paret fikk nylig oppmerksomhet for å ha inkludert fødselen av sønnen Colin på den kommende TV-serien «Kjendismødre».

- Det er selvfølgelig rart å være her uten Colin, men vi kan ikke stoppe å leve selv om vi er blitt foreldre, sier John Arne Riise.