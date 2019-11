Tore Sagen snakker ut i ny podcast-episode: - Et spark mot rasister

Komiker Jonis Josef og P3-programleder Tore Sagen snakker sammen etter Sagens kontroversielle uttalelser i forrige uke.

Mandag kveld slapp Josef en ny episode av podcasten «Juicy», hvor Sagen er gjest. Her snakker de ut om uenighetene i forrige uke.

Etter massiv kritikk fra lytterne, fjernet nemlig «Radioresepsjonen» episoden publisert 29. oktober. Programmet fikk gjennomgå etter spalten «Flauhetskonkurransen», hvor Tore Sagen leser opp et satirisk notat med det han beskriver som «noe han har skrevet og aldri burde vært publisert».

Sagen forteller at det «interne notatet» handler om klima og rase, og leser deretter opp teksten, som omhandler klimadebatten, Greta Thunberg og rase. Gjentatte ganger bruker Sagen ordet «neger».

Etter kritikk fra mange hold, er episoden fjernet. Ifølge VG har det skjedd på initiativ fra programlederne: Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim.

– Det har vært en skyllebøtte av hat rett og slett. Jeg tro ikke det er noen av dem som har forstått eller vil forstå konteksten, noe som er forståelig når man først har hisset seg opp, sier Sagen til VG.

Komiker Jonis Josef, var en av dem som reagerte på episoden.

Innrømmer dårlig ordbruk

I begynnelsen av episoden forteller han at han reagerte sterkt på uttalelsene til Tore, og at han brukte n-ordet gjentatte ganger. Etter at et Facebook-innlegg han la ut tok helt av, bestemte han seg for å få tatt en prat med Sagen i sin egen podcast.

Han påpeker at det er nyanser i det som har kommet fram, og det er nyansene komikeren vil komme til bunns i når han snakker ut med Sagen. Begge er imidlertid enige om at det var et forsøk på humor fra Sagens side, men Sagen forstår at det kan være vanskelig å forstå.

- Hva synes du selv om det som har skjedd i retrospekt?

Som svar på Josefs spørsmål sier Sagen at han ønsker først å redegjøre for hva som skjedde, og sier at han tror mange ikke fikk med seg konteksten.

Han forklarte at han i spalten «Flauhetskonkurransen» i Radioresepsjonen skulle finne på noe som gjorde de andre programlederne flaue.

- Jeg kommer ikke på noe flauere enn de som fornekter menneskeskapte klimaendringer og rasister, forklarer Sagen i podcasten til Josef, og forteller at han skrev et satirisk notat som ble lest opp.

Han innrømmer at det var dumt av ham å bruke n-ordet.

- Et spark mot rasister

Josef forteller Sagen at han har blitt kontaktet av flere som mener Sagen har brukt n-ordet løst og gjentatte ganger.

- Dere skal ikke slutte å bruke det selv?, spør Sagen tilbake.

Han påpeker imidlertid at han forstår at det kan være belastende og ikke noe hyggelig å høre at folk bruker ordet, men mener alle bør slutte å bruke ordet.

Sagen legger til at grunnen for at det har tatt helt av er at det satiriske notatet er blitt tatt ut av kontekst når det er blitt delt i sosiale medier, og at de som har delt det ikke kjenner til sammenhengen. Han påpeker at det ikke er Jonis sin skyld.

Jonis Josef er imidlertid nysgjerrig på hvorfor det ikke har kommet en unnskyldning fra Sagen i ettertid.

- For meg så føles det at jeg unnskylder det jeg har laget, og det jeg har laget er et spark mot rasister. Uansett hvordan du vrir og vender på det er det min hensikt, forklarer Radioresepsjonen-programlederen.

Foretrekker dialog

Før han slapp podcast-episoden, skrev Josef hva han tenkte om å ha en prat med Tore Sagen, i et innlegg på Instagram:

- Et veldig kontroversielt trekk, men med tanke på hvor mye ting tok av, tenkte jeg at det var bedre med dialog enn ramaskrik, noe også Tore var enig i. Vi konkluderer vel strengt talt med at edgy humor må gjøres smart, og at Tore ikke kommer til å bruke n-ordet igjen, forteller Josef.

Han skriver videre at han takker for at Sagen stilte opp i podcasten, og takker også lytterne.

- Håper dere liker samtalen, og er enige i at dialog er løsningen, skriver han.

Josef reagerte



Reaksjonen til Josef på Radioresepsjonen-episoden kom i lys av at Sagen la ut et Instagram-innlegg hvor han selv poserte ved en «blackface».

I ettertid forsvarte han Instagram-innlegget i Natt og dag, hvor han fikk spørsmål om han var rasist.

«Hvis det er rasisme, så er jeg det. (...) Jeg skjønner ikke hva rasisme er lenger. Jeg går inn på Store Norske Leksikon og der er det bare rot nå,» svarte Sagen.

- Jeg har fått mye tilsendt den siste tiden fra folk som mener at Tore har gått over streken. Blant annet black face bildet, men jeg har ikke brydd meg noe særlig. Vi er komikere, så jeg har ikke tenkt så mye over det, sa Josef til Nettavisen.

TRUSLER: Jonis Josef slettet et innlegg etter at det kom trusler mot både ham selv og Tore Sagen.

Men da Sagen delte sitt «interne notat» i Radioresepsjonen, følte Josef at tiden var inne for å si noe:

«Når du går rundt med slike notater på mobilen din, og leser de opp på kanskje Norges mest populære radioprogram - begynner man å se et mønster. Og noen må calle deg ut på dette. Selv om det er en kontekst der (flauhetskonkurranse), er dette for idiotisk å melde. Om du til og med selv ikke står inne for disse tankene - legitimerer du hvert fall disse tankene til en haug av mennesker der ute som hører på dere hver dag. Skam deg mann, dette er dårlige greier.»

- Grunnen til at jeg reagerer nå er at jeg ikke forstår hvor humoren er i innslaget i Radiosepsjonen. Den kødden er vanskelig å forstå. Den er grov, jeg vet ikke hvor mange ganger han sier neger. Det er et veldig klønete innslag, der han gjemmer seg bak at det er humor. Jeg skjønner ikke humorpoenget i innslaget, sier Josef til Nettavisen.

Josef understreker at han vet at Sagen ikke er rasist.

- Jeg vet at han ikke sitter inne med slike holdninger, men når innslaget høres sånn ut må man reagere på en måte, sier Josef.

