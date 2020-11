Tove Moss Lohne ute av «Farmen»: - Gjorde en hemmelig avtale

- Jeg ble veldig skuffa, sier Tove Moss Lohne til Nettavisen etter at hun fant ut at venninnen hadde lurt henne.

Til tross for at Inger Cecilie Grønnerød (47) skadet seg stygt tidligere denne uken og havnet på legevakten, ble hun likevel valgt til førstekjempe av storbonde Daniel Viem Årdal (30).

Inger Cecilie hadde gitt tydelig beskjed om hvor vondt hun hadde i foten, og mente at det var som å sende henne rett hjem ettersom hun var skadet og ikke kunne yte maks i en tvekamp.

Likevel så det ikke ut til å sette en stopper for den 47 år gamle hestebonden. Etter en intens tvekamp mot venninnen Tove Moss Lohne (35) i saging, vant Inger Cecilie overlegent og Tove måtte forlate gården.

TAPTE: Tove Moss Lohne er ute av «Farmen» etter at hun tapte tvekampen mot Inger Cecilie Grønnerød. Foto: TV 2

Det de andre deltakerne imidlertid ikke visste var at Inger Cecilie innrømmet overfor programleder Mads Hansen, rett før tvekampen, at hun ikke hadde så vondt i foten som hun hadde gitt uttrykk for til de andre deltakerne.

- Skuffet over løgnen

Overfor Nettavisen legger ikke Tove skjul på at hun er skuffet over løgnen til Inger Cecilie. Inne på gården var nemlig de to gode venninner som betrodde seg til hverandre.

- Jeg vet ikke hva som kommer frem på TV, men da Inger Cecilie ble valgt som førstekjempe sa både Karianne og Karianne Vilde at de kom til å velge tautrekking som gren i tvekampen om de ble valgt. Selv om Inger Cecilie hadde vondt i foten, forteller Tove og fortsetter:

- Inger Cecilie kjente meg så passe godt at hun visste at jeg ikke kom til å velge tautrekking og utnytte hennes handicap. Den seieren hadde ikke føltes god, så jeg ønsket å gi henne en fair kamp.

Ifølge Tove hadde hun slik gitt Inger Cecilie et grønt kort for å velge henne som andrekjempe på grunn av den vonde foten. Tidligere i «Farmen» måtte også Tove ta et tøft valg da hun valgte sin venninne Lene Egeland Hogstad (44) som andrekjempe.

- Det var akkurat samme situasjon. Lene var en god venn av meg, men jeg tenkte at jeg hadde størst sannsynlighet til å vinne over henne i en tvekamp. Dette er et spill og om man ønsker å vinne må man ta vanskelige valg, sier Tove men innrømmer at hun synes at det var leit at Inger Cecilie ikke fortalt henne hele sannheten inne på gården.

- Jeg ble jo veldig overrasket da jeg så på TV at hun egentlig ikke hadde så vondt. Jeg ble skuffa, og jeg forstår ikke hvorfor hun ikke kunne fortelle det til meg. Vi hadde jo en så fin relasjon der inne, sier Tove.

- Lagde en hemmelig avtale

Ifølge Tove hadde de to også laget en hemmelig avtale på at den som tapte tvekampen skulle velge den andre som storbonde.

- Det var avtalen fordi Lene, Inger Cecilie og jeg helt fra start av hadde blitt enige om å forsøke å få ut Karianne Vilde. Rett og slett fordi det var et enormt høyt støy- og energinivå på enkelte av de yngre deltakerne når de var sammen, og vi tre som var blant de «eldre» deltakerene tenkte at dette kom til å bli slitsomt i lengden. Det var derfor behov for å splitte dem opp. Det var ikke personlig ment mot Karianne Vilde, hun er en kjempejente, det handlet om trivsel i det lange løp. Jeg følte ikke at de tok så mye hensyn til oss andre, og da ble det på en måte en plan, sier Tove og fortsetter:

- Inger Cecilie hadde muligheten til å velge de andre som andrekjempe. Hun gjorde ikke det, og hadde sine grunner. Jeg ville gi Thor mulighet til å bli storbonde, i tillegg til at jeg ikke ønsket å være storbonde så langt uti spillet. Inger Cecilie mente dette var for usikkert med tanke på planen vår fra starten av så det ble til at vi valgte hverandre, noe jeg synes var tungt.

Om Tove har valgt å holde sin del av avtalen gjenstår imidlertid å se i tirsdagens episode av «Farmen».

- Har vært helt ærlig

Inger Cecilie forteller derimot at hun alltid har vært ærlig om smertene hun hadde i foten under oppholdet på gården, og mener at hun ikke har løyet til Tove.

- Når jeg ble spurt om dette med leggen svarte jeg at foten var bedre, men ikke bra. Det er det svaret jeg har gitt hele veien. Jeg har forstått at noen trekker i tvil om jeg i det hele tatt hadde vondt. Men jeg har vært ærlig og sagt at jeg ble bedre - men ikke bra. Jeg kunne ikke stått i en tautrekkingskamp. Det var raust av Tove å tilby meg en fair kamp som ikke krevde beina like mye som tautrekking ville gjort, sier Inger Cecilie til Nettavisen.

Den hemmelige planen om å få ut Karianne Vilde, stemmer Ifølge Inger Cecilie.

- Vi hadde et felles ønske om at Karianne Vilde skulle ut. I uke fire var det urimelig å velge henne, og Tove og jeg så nå en mulighet til å velge hverandre som storbonde, og at den som ble igjen skulle velge Karianne Vilde som førstekjempe. Jeg var også innstilt på å tape kampen med vilje, og sagde nok sikkert 1-2 minutter saktere enn i forrige tvekamp jeg var i, sier Inger Cecilie og tror Tove tenkte på samme måte.

- Vi var nok begge lei og ville hjem , og det var ikke spesielt fristende å være den som skulle få ut Karianne Vilde heller. Hun har en tendens til å gå i skyttergraven når noen går henne i mot. Det var fryktelig leit å se Tove reise, og motivasjonen nådde bunn en etter at hun hadde dratt, legger Inger Cecilie til.

- Mistet fokus

Til tross for at Tove føler seg løyet til av Inger Cecilie legger hun likevel ikke skylden på henne for at hun røk ut av «Farmen». Tove mener det er hennes egen feil, og bærer ingen nag overfor venninnen.

- Jeg tenkte at saging var en av grenene jeg kom til å vinne i. Jeg tapte, men det var nok fordi jeg hadde feil fokus. Før konkurransen startet gikk produksjonen gjennom grenen med oss. De sa vi måtte dytte på stokkene for å få dem til å slippe taket under sagingen om de ikke gav etter. Da vi startet tvekampen og den første stokken min ikke ramlet ned, ble jeg for fokusert på å presse den ned i stedet for å bare sage meg gjennom den. Tiden gikk og Inger Cecilie fikk et forsprang jeg ikke kunne ta igjen, selv om jeg prøvde alt jeg kunne, sier Tove til Nettavisen og fortsetter:

- Alt som har skjedd på «Farmen» har jeg lagd bak meg. Sagt er sagt, gjort er gjort. Jeg har ikke noe uoppgjort med noen av deltakerne, sier Tove