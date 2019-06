Toyota har endelig fått en ekte sportsbil - gjør ting vi trodde de hadde glemt

Toyota Supra i moderne utgave er alt vi kunne ønske oss.

Historisk har Toyota vært en bilprodusent som har laget en god del spennende biler, men i en lengre periode frem til nær fortid var selskapet nærmest utelukkende opptatt av å produsere hverdagsbiler.

Pålitelige, fornuftige og dørgens kjedelige hverdagsbiler.

Men lederskifte helt i toppen av konsernet endret ting. I 2010 lanserte Toyotas luksusarm Lexus superbilen LFA, bare for å vise at de kunne. To år senere dukket en ekte «morobil» opp i Toyota GT-86 - en fantastisk morsom driftingmaskin med liten motor utviklet i samarbeid med Subaru.

Plutselig kastet Toyota seg inn i flere sportsbilgrener. Lexus begynte å produsere F-utgaver av bilene sine for petroleumshoder. Og i fjor fikk vi den overraskende gleden av å kjøre en Toyota Yaris i såkalt «GRMN»-utgave som kanskje er den morsomste småbilen vi har kjørt noen gang.

Ja, det mener vi faktisk. Bare synd den både var dyr og produsert i begrenset opplag.

Og bare for å bevise at Toyota ikke lenger bare er fornuft: I helgen vant Toyota 24-timersløpet på Le Mans med ganske solid margin. Andreplassen tok de også.

Det samme skjedde i fjor.

Toyota Supra anno 2019.

Supra tilbake på norsk jord

Anledningen kunne knapt vært bedre, for nå er ventetiden over for dem som har gledet seg til å se at Toyotas kanskje mest legendariske bil gjennom historien nå har kommet i en moderne versjon.

Supra har vært en favoritt i tuner- og driftingmiljøet, mye takket være en motor som tilsynelatende er uten begrensninger. Den moderne klassikeren er udødeliggjort gjennom Fast and Furious-filmene der den ganske enkelt har vært heltebilen til nå avdøde Paul Walker.

Supra i 4. generasjon.

For den 5. generasjonen, har Toyota inngått et samarbeid med med BMW som omtrent har fungert slik: BMW trengte en ny roadster i form av Z4, mens Toyota ønsket seg en ny Supra. Z4 var en fiasko med fast tak, Toyota trengte ikke en roadster.

Så dermed samarbeidet de om en ny sportsbil. Med avtakbart tak kalles bilen BMW Z4. Med fastmontert tak, kalles den Toyota Supra. Produksjonen skjer samme sted i Europa.

Dette er hva BMW har fått ut av samarbeidet med Toyota.

Det utvendige designet er ganske forskjellig, og særlig er Supras design kontroversielt. Det er en slags fusjon mellom Lexus LC og den originale Supra.

Dette er hva som skjer når du krysser den originale Supra med en Lexus LC og en BMW Z4.

Toyotas designere har åpenbart fått full frihet til å gjøre det de ønsker, for bilen inkluderer blant annet en lang rekke falske luftventiler bare for synets skyld. Det vi kan si er at vi opplever bilen penere i virkeligheten enn på biler.

Designerne har fått frie tøyler, og har designet mange ting som ikke fungerer. Tøft blir det derimot.

Interiøret er også forskjellig - men mest i den grad at Z4 har fått BMWs siste generasjon interiør, mens Supra har fått BMWs forrige generasjons interiør, samt nesten heldigitalt display. Det er uansett markert bedre enn hva Toyota har i sine andre modeller.

Interiøret er det åpenbart at BMW i stor grad har stått for - med unntak av rattet.

Motor og girkasse er BMW-utviklet. Det betyr en 3-liters rekkesekser på 340 hestekrefter (5000-6500 RPM) og 500 Nm dreiemoment, i kombinasjon med en 8-trinns automatisk girkasse. Maksimalt dreiemoment er tilgjengelig allerede fra 1580 RPM, og faller ikke før effekttoppen nås.

BMWs 3-liters, 6-sylindrede motor yter 340 hestekrefter - og er også å finne i biler som Z4 M40i og M240i. Ryktene skal dog ha det til at effekten på 340 er målt på hjulene, og at motoren reelt har rundt 400 hester.

Litt lite, tenker du kanskje? Etter å ha kjørt bilen ganske mange runder på Rudskogen, kan vi bare konkludere med at det er overraskende tilstrekkelige. Det kan ha noe med at rapporter fra USA er at bilen egentlig har 20-25 prosent mer effekt enn det oppgis.

Dessuten skal «gode rykter» fra noen av Norges (og dermed verdens) fremste driftere være at dette er en motor med mye potensiale for tuning for den som ønsker å virkelig hente ut noe ekstra fra en bil som nok vil bli å se i ikke helt originale utgaver i årene som kommer. At Toyota hadde tatt med seg tre driftere, med Fredric Aasbø i spissen, på en dag på Rudskogen sier sitt om hvor de sikter seg inn.

Supra på Rudskogen på en heller regntung dag.

En nytelse på bane

Vi kommer med en full test av bilen når det nærmer seg høsten, men etter å ha tilbakelagt en god del runder på Rudskogen, på til dels veldig vått føre, kan vi konkludere med at bilen leverer på kjøreegenskaper når du presser grensene.

Styringen er svært presis, bilen har en utrolig fin balanse og er enkel å holde i presise drift. Vi er ikke profesjonelle driftere, men kunne kose oss stort bak rattet når vi kjørte selv. Med en proff drifter bak rattet, kunne vi bare nyte presisjonen til både bil og sjåfør.

Hvis du er litt usikker på grensene kan bilen også bare delvis deaktivere sikkerhetssystemene, noe som gir tidvis mye frihet før barnevakten setter ned foten. Om vi skulle klage på noe, er det at det er litt uforutsigbart når foten settes ned i denne modusen.

Toyota GT-86 kan ikke lenger kalle seg den eneste moro-bilen i Toyotas lineup.

Bilen føles på de fleste måter annerledes enn den litt kortere og litt lettere GT-86. For det første har bilen betydelig mer krefter å ta av. Viktigst på bane er utvilsomt økningen i dreiemoment fra 205 til 500 Nm, men 70 prosent mer effekt hjelper også på. Til sammen nær halverer det 0-100 tiden fra 7,6 til 4,3 sekunder. Men bilen føles også mer moderne og bedre skrudd sammen på alle måter.

Vi har så langt ikke hatt anledning til å teste bilen på vanlige veier, og kan derfor ikke si noe særlig om komfort.

Mye tyder derimot på at Toyota igjen gjør ting vi trodde de hadde glemt.

Er den verdt prisen?

Prisen på den nye herligheten er en hårsbredd over 900.000 kroner - noe som er flere titusner mer enn hva BMW skal ha for sin Z4 med samme motorisering.

Det er derimot viktig å få med seg at dette er en veldig urettferdig sammenligning: Toyota leverer i Norge i utgangspunktet kun det som er en ferdig spekket Premium-utgave av bilen med masse ekstrautstyr. Begynner du å krysse av på ekstrautstyrslisten hos BMW, blir det for vesentlig dyrere.

Det er litt vanskelig å se hva man egentlig kan sammenligne Supra med. BMW 240i kunne vært et interessant utgangspunkt, men dette er en bil med flere seter og et helt annet design - og en veldig annen pris. M2 blir et dyrere beist.

Z4 er som vi allerede har vært inne på langt på vei den samme bilen, men altså en roadster.

Det nærmeste vi kommer er egentlig F-Type Coupé, som har samme startpris hvis du går for utgaven med 4-sylindret motor på 300 hestekrefter, men blir vesentlig dyrere hvis du skal ha like stor motor.

I det lyset, er nye Supra et kupp!

Mer om både Supra, F-type og Z4 kommer litt senere i sommer.