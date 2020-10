Trakk seg etter grove regelbrudd. Årsaken var en helt annen: - Fikk dødsbudskap fra familien

Nils Kvalviks valg om å forlate «Farmen» handlet om noe helt annet enn regelbrudd. En uke tidligere hadde han vært i begravelse.

Etter at hele syv av årets «Farmen»-deltakere brøt både strenge smittevern- og innspillingsregler, varslet programleder Mads Hansen (36) at det ville få alvorlige konsekvenser for deltakerne det gjaldt.

Overtrampene deltakerne gjorde var blant annet å oppsøke andre hytter i nærheten av innspillingsområdet, der de har mottatt både mat, drikke og mobiltelefoner. Enkelte av deltakerne skal også ha sneket seg unna «Farmen»-gården for å delta på fester og andre situasjoner som satte hele produksjonen i fare for smitteutbrudd.

I onsdagens episode av «Farmen» slår Hansen hardt ned på deltakerne og sender en av de som brøt reglene hjem.

Trekker seg

Deltakerne som hadde brutt reglene var raske med å melde seg, der Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Wiktoria Rønning, Daniel Viem Årdal, Sindre Nyeng, Tove Moss Lohne og Nils Kvalvik var dem som hadde sneket seg vekk fra gården.

ALVORLIGE REGELBRUDD: Syv av elleve deltaker brøt regler inne på gården og satte hele produksjonen i fare. I onsdagens episode får deltakerne kjenne på konsekvensene. Foto: TV 2

Hansen ga deltakerne selv valget om hvem av de syv som skulle sendes hjem, og etter mye frem og tilbake, diskusjon og tårer, insisterer Kvalvik på at han ønsket «å ta en for laget», slik at de andre kunne fortsette kampen for tilværelsen som vanlig.

Til Nettavisen forteller Kvalvik at det imidlertid var en helt annen grunn til hvorfor han ønsket seg hjem.

Fikk dødsbeskjed fra familien

For Kvalvik sin del var det ikke bare fest og moro han holdt på med utenfor gården. To uker inn i oppholdet fikk Kvalvik en trist beskjed fra produksjonen om at onkelen hans hadde gått bort.

Kvalvik hadde et nært forhold til onkelen sin, og fikk blant annet fripass fra produksjonen til å møte opp i begravelsen.

- Det var jo en veldig spesiell måte jeg fikk det dødsbudskapet på. Den morgenen fikk jeg en skikkelig guffen følelse som jeg ikke skjønte hvor kom fra. Da vi satt og spiste frokost, fløy det en fugl i vinduet og døde. Da skjønte jeg det, og jeg sa: «I dag får jeg et dødsbudskap», forteller Kvalvik til Nettavisen.

- To timer senere ble jeg hentet av produksjonen, som fortalte meg at onkelen min hadde gått bort, forteller han videre.

Ville hjem til familien

Kvalvik tok tapet av onkelen svært tungt. Onkelen var ikke syk på det tidspunktet Kvalvik sjekket inn på gården, og dødsfallet kom som et sjokk.

- Vi sto hverandre veldig nære. I det samiske miljøet står familien veldig høyt. Kanskje mer enn andre miljøer. Jeg så på ham som en far, sier Kvalvik til Nettavisen og forteller at det var hjertesvikt onkelen døde av.

Kvalvik klarte ikke la være å bekymre seg over familien sin hjemme i Finnmark, så da Hansen kom med beskjeden om at en måtte forlate gården var valget enkelt.

- Et enkelt valg

Det ble sterke reaksjoner blant de andre deltakerne rundt Kvalviks valg om å forlate gården. Flere var uenige i valget hans, og mente at det skulle en kamp til for å avgjøre hvem som skulle gi opp «Farmen»-drømmen.

TOK TIL TÅRENE: Flere deltakere, blant andre Wiktoria Rønning, tok til tårene da de forsto at Nils Kvalvik valgte å trekke seg frivillig. Foto: TV 2

- Da jeg sa at jeg kunne ta straffen og reise hjem, «shuttet» jeg ned hele følelsesspekteret mitt. Jeg enset ikke de andres reaksjoner. Jeg aner ikke hva som ble sagt, så når jeg senere fikk sett hvordan de reagerte var det veldig tøft, sier Kvalvik og understreker at det var det riktige å gjøre.

- Vi hadde gjort noen forferdelig dumme valg med å bryte reglene inne på gården, men det var familien min som var hovedgrunnen til at jeg valgte å trekke meg. Man kan ikke sette familie og TV-innspilling opp mot hverandre, sier han.

Visste om det

Ifølge Kjetil Kirk og Wiktoria Rønning visste de at Kvalvik hadde det svært tungt inne på gården etter at dødsbudskapet kom.

- Så da jeg spurte om det var noen som ønsket å reise hjem, og Nils svarte at han ønsket det, så visste jeg at det ikke var noe vits å diskutere, sier Kirk til Nettavisen.

Rønning forteller på sin side at hun begynte å gråte fordi hun likevel synes det ble en urettferdig straff, selv om hun visste at Kvalvik ønsket å reise hjem.

- Det burde vært en kollektiv straff. Ikke en straff som bare gikk utover en, sier hun.