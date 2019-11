Tre av Norges mest anerkjente psykologer: Det er én ting de aller fleste vil ha svar på

Når folk oppsøker psykolog, er det ofte med samme bestilling.

Takket være åpenhet og økt kunnskap, har vi som samfunn lykkes i å bryte ned tabu rundt psykisk helse - i alle fall delvis.

For vi er nok ikke helt i mål ennå. Det er flere som sliter med problemer de bekymrer seg over hver eneste dag, men som de ikke tør å diskutere med noen.

Uansett hvilke tanker man har, så er én ting sikkert: Psykologene har mest sannsynlig hørt det før. Det er rett og slett vanskelig å overraske en rutinert psykolog med flere tiårs erfaring.

Men hvilke spørsmål er det som går igjen?

Vi har spurt tre av Norges mest anerkjente psykologer om hva de må svare på oftest:

«Er jeg normal?»

Psykolog Peder Kjøs har over 20 års erfaring som terapeut. Vi kjenner ham kanskje best fra NRK-serien «Jeg mot meg», hvor han gjennomførte gruppeterapi med en gruppe tenåringer som åpent fortalte om sine psykiske utfordringer.

Kjøs forteller at mange pasienter søker bekreftelse på to ting:

- Noen av de spørsmålene jeg får oftest har dette som felles tema: «Er jeg normal?» og «fortjener jeg at noen bryr seg om meg?»

- Konkret spør de meg da om det de forteller om seg selv er veldig sprøtt, rart ubehagelig å høre på eller betyr at de er gale - eller tvert imot om det de forteller er sånt som jeg har hørt tusen ganger før, og om det ikke er mange andre som kunne hatt mer bruk for den tiden de bruker med meg, utdyper Kjøs.

For mange er disse bekymringene viktige og dyptgripende, forteller psykologen.

- Det handler om synet på en selv og muligheten for å høre hjemme et sted i verden, så vi bruker gjerne en del tid på det.

PEDER KJØS har over 20 års erfaring som psykolog. Foto: NRK

Normalreaksjon på en unormal hendelse

Psykologspesiealist Anders Skuterud har 42 års erfaring fra terapirommet, og er nå seniorrådgiver i Norsk psykologforening.

Han har mange av de samme erfaringene som Kjøs:

- Det er tredelt, men handler om det samme tema: Kan du hjelpe meg? Skjønner du meg? Har du kompetanse til å hjelpe meg?

Skuterud forteller at pasientene i første omgang ofte søker bekreftelse på samme spørsmål som Kjøs nevner:

«Er jeg normal?»

- Min jobb blir ofte å forklare at de reaksjonene de har, som kjennes fremmede og skumle, ofte er logiske. Som regel opplever de en normalreaksjon på en unormal hendelse, men fordi reaksjonene kan komme lenge etter hendelsen, kan det være vanskelig å forstå hvorfor du reagerer som du gjør, forklarer Skuterud.

Når han beroliger med at reaksjonene er normale, blir pasienten ofte beroliget.

- Kan du alltid svare ja på spørsmålet om du kan hjelpe dem?

- Veldig ofte. De gangene det er vanskelig, handler det gjerne om deres vilje til å jobbe med ting selv. Hvis du sliter mye med angst, må du virkelig jobbe med det for å bli frisk. Du må trene og utsette deg for ulike eksponeringselementer, og det krever mye av deg, sier Skuterud, og avslutter:

- Men som regel går det bra. Når de skjønner at reaksjonene deres er normale, letter det trykket ganske mye. Da blir pasienten gjerne roligere og tryggere, og kan gå videre i jobben med å mestre livet.

LANG ERFARING: Anders Skuterud i Psykologforeningen har 42 års erfaring som psykolog. Foto: Psykologforeningen

- Vil vite om det er håp

Psykolog Frode Thuen har 20 års erfaring, hovedsakelig som parterapeut, og er i tillegg professor på Høgskolen på Vestlandet.

- Når par opplever at det er for mye av alt som er vanskelig og for lite av alt som er bra, så oppsøker de kanskje terapi. De kommer til meg fordi det er for mye krangling, konflikter og avstand - og for lite nærhet, fellesskap, sex og intimitet.

PSYKOLOG: Frode Thuen er parterapeut og har rundt 20 års erfaring.

Helt konkret er det ett spørsmål som går igjen hos mange par:

- De spør ofte om jeg tror det er mulig for dem å fikse problemene sine, altså om de kan få det til.

- Det handler nok mye om at de vil vite om det er håp. Når man tar kontakt med en parterapeut, har ting gjerne gått for langt og oppleves uhåndterlig. Da er det godt å høre fra en fagperson at det de går gjennom ikke er uvanlig, og at de kan finne ut av problemene hvis begge vil.

Ønsket om å bli sett med sine problemer er stort hos de aller fleste, forteller Thuen.

- Noen kommer inn med uttalelser som «se, så gal hun er» eller «se, hvor umulig han er». De ønsker seg en slags dommer som kan si «ja, jeg ser deg og jeg ser at ektefellen din har skyld i alt», men det stemmer jo ikke. Så da blir min jobb å utfordre dem på det.

Skal man fikse et samliv som er i ferd med å synke, er det nemlig to ting som må være på plass:

- Begge parter må være innstilt på å jobbe med forholdet, og begge må se på hva de selv kan bidra med. Oppfatningen om at alt er den andres skyld, er feil. Slik er det aldri, avslutter Thuen.