Oppnå en stram og veltrent mage med øvelsene som kun tar noen minutter!

Det er klart for en ny, ukentlig serie her på Nettavisen, der kjendistrener Cornelis Elander viser deg enkle øvelser og smarte tips for å oppnå en bedre trent kropp. I dagens episode er det magen som er i fokus, og Cornelis viser deg tre kjappe øvelser som hjelper deg med å oppnå en stram og trent mage.