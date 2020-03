Tre nye øl fra Jæren

Tiden er inne for å støtte norske bedrifter og ikke minst norske bryggerier.

Jeg har derfor plukket ut 3 øl fra et norsk bryggeri denne uken og vil gjøre det samme videre fremover. Noen ganger fra et bryggeri og andre ganger samlet fra forskjellige.

Rygr Brygghus holder til på Klepp på Jæren. Et sted som ellers er mest kjent for et godt fotballag og en jernbanestasjon, men gjengen på bryggeriet har planer om å sette disse i skyggen.

Rygr har distribusjonsavtale med Rema 1000 og er ellers å finne i butikker med ølutvalg noe over snittet, og selvsagt på Vinmonopolet. De tre jeg har testet denne gangen er de tre ferskeste de har i dagligvarehandelen.





Rygr, Sulke Hazy IPA

Foto: Sammy Myklebust

Mindre hazy enn forventet. Minner egentlig mer om ufliltrert hveteøl. Hvitt og fint skum. Men duften er den rette, med mango, appelsinskall, grapefrukt, et hint av sitron og noen underliggende jordtoner.

Lett og forfriskende på smak. Enkelt forklart et par solide steg mot limonade. Mer utfyllende forklart: Tydelige, men varierte, sitrustoner som leker med tunge og gane, mens en behagelig fruktsødme bygger opp under det hele. Avslutningen består av en laaang utfading av disse smakene.

Et meget godt butikkøl, som jeg gjerne skulle hatt tilgjengelig i lokale butikker.

Rygr, Jædr Amerikans Pale Ale

Foto: Sammy Myklebust

Ser rett og slett riktig ut i glasset. Lett gyldengul, med et fint hvitt og tett skum. Rund og fruktig duft, med sitrus i form av grapefrukt. Smaken går i stor grad i de samme spor som duften.

Avslutningen blir litt tammere enn jeg ønsker fra det jeg mener er et perfekt øl. Jeg kunne tenkt meg litt mer bitterhumle, men tror nok at denne varianten passer bedre til folk som ikke er like ølnerdete som meg. Noe som fort kan føre til at flere liker den og at den dermed selger bedre.

En god butikk-APA, som jeg lett kan ta med med meg i sosiale sammenhenger.

Rygr, Skjalg Guava IPA

Foto: Sammy Myklebust

Guava er en Sør-Amerikansk frukt, på størrelse med sitron. Smaken blir beskrevet som søt og aromatisk.

I glasset ser den rett og slett ut som juice. Gjerne mango. Gul og tett av partikler. I seg selv et fristende utseende, men et lite minus for at noe av dette minner om gjærpartikler (selv om det nok er fra frukten). Duften er tung av fruktsødme. Ikke noen kjent fruktduft i fronten her, men så har jeg heller aldri spist guava.

Smaken kretser i hovedsak rundt den samme furktigheten. Den balanserer godt mot tilstrekkelige mengder humle, slik at dette blir en øl, og ikke en søt fruktbombe. Til og med en gammel ølnerd som meg kan like tilsetning av frukt når det blir gjort på denne måten.

En øl å kose seg med.

