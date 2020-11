Tre tips til hvordan du finner en date under korona

Smitteverntiltakene og lidenskap går dårlig sammen, men heldigvis finnes det råd.

«Kan dere lage en podcastepisode om hvor man kan finne hverandre under corona? Tinder er kjedelig og byen er umulig!»

Det skrev en lytter til podcast-duoen Adrian Møller Haugan og Kjersti Westeng på Instagram, og resultatet finner du i nyeste episode av Hun vs. han.

- Stemmer det egentlig at Tinder er kjedelig? spør Kjersti.

- Jeg vet ikke, for de jeg spør sier gjerne at «jeg er nesten aldri på Tinder». Men egentlig tenker jeg at det er litt løgn, de vil bare ikke innrømme det, svarer Adrian.

La oss nesten håpe det er løgn, for det er nemlig liten vits i å ha Tinder-profil hvis du aldri bruker den, sier Tinder-ekspert Felix Seifert. Det finnes nemlig tre faktorer som avgjør «Tinder-scoren» din - og hvis du skal lykkes på appen, er det smart å ha høy score!

Hør episoden for å finne ut hvilke faktorer Seifert snakker om - og for å få tre gode tips til hvordan man finner en date/kjæreste/noen å ha det litt gøy med under covid-19s kjedelige regime.

