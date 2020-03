Treningsforskeren og PT-teamet avslører: Disse treningsmytene kan du bare glemme

Derfor bør du forkaste disse treningsmytene først som sist.

Enten du er blant dem som vil prøve å trene eller om du trener regelmessig, er det garantert én ting alle som trener har til felles: Man støter på mange oppfatninger og ideer om trening som ikke nødvendigvis stemmer.

Professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU, Marius Steiro Fimland, mener det er mange myter der ute som bør oppklares, men han er også opptatt av at man må være kritisk til det man hører og leser om trening.

Marius Steiro Fimland er professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU. Foto: Privat

– Det publiseres hele tiden ny forskning. God forskning og mindre god forskning. En del ganger viser studier overraskende funn som motsier tidligere forskning, og slike studier blir ofte slått opp i media. Det betyr imidlertid ikke at den siste studien har rett. En enkelt studie kan tenkes på som en bit i et puslespill, mange brikker skal legges før man ser hva bildet viser, forteller Steiro Fimland.

En del vanlige oppfatninger om trening kan høres både sanne og fornuftige ut. Vi har presentert en rekke myter for professoren i bevegelsesvitenskap og flere personlige trenere, og bedt dem oppklare mytene for oss.

Myte 1: «Du blir stor og klumpete av å løfte tunge vekter»

Stemmer ikke.

Foto: Charlotte Karlsen/Unsplash

Om du er redd for å plutselig skulle få store eller klumpete muskler av å løfte tunge vekter, har professoren i bevegelsesvitenskap betryggende nytt til deg.

– Det er selvsagt slik at muskler vokser av styrketrening. Men å bygge store muskler krever målrettet arbeid over lang tid, forteller Marius Steiro Fimland.

Han anbefaler at du tør å utfordre deg selv når du skal løfte vekter. Har du mer å gi, ta sjansen på å øke vekten du løfter.

– Snarere kan det gjøre deg sterkere, raskere og friskere, og ja - gi deg et mer atletisk utseende, forteller professor Fimland.

Myte 2: Magetrening vil gi deg flatere mage

Stemmer ikke. Fett kan ikke punktforbrennes.

Foto: Getty Images

– Fett kan ikke punktforbrennes, konstaterer professor Marius Steiro Fimland.

Hvis vi tar eksempel i at man ønsker å få en flatere mage, hjelper det lite å ta 100 situps om dagen og tenke at det hjelper fordi det føler som det «brenner» i magen og man tror fettet «smelter» bort.

– Magemusklene kan på samme måte som andre muskler bare bli større eller mindre. Hvis man trener magen effektivt kan dette få musklene til å vokse. Men dette vil ikke føre til en flatere mage eller mindre sideflesk.

Grunnen til at de fleste mager ikke er flate er at det ligger fettvev utenpå eller under magemusklene.

– Vil du ha en flat mage bør du trene de store muskelgruppene i kroppen jevnlig, og ha et fornuftig kosthold. Da kan du få mindre fettvev på hele kroppen – også magen, råder Steiro Fimland.

Myte 3: Hvis du trener på tom mage, forbrenner du mer

Stemmer ikke.

Foto: Trust Tru Katsande/Unsplash

Om du foretrekker å trene på tom mage går det greit, men det betyr ikke at du vil forbrenne mer energi.

– Det er riktig at man bruker litt mer fett som energikilde hvis man trener fastende med relativt lav intensitet. Men det spiller likevel ingen rolle med tanke på vekttap, sier Steiro Fimland.

Derfor råder han dem som liker å trene på tom mage til å fortsette med det, men hvis du synes det er et ork kan du gjerne spise før økta.

Myte 4: Du må tøye ut for å unngå stølhet

Stemmer ikke. Faktisk kan tøying forverre stølheten.

Foto: Matthew Lejune/Unsplash

Det sirkulerer flere myter om hvorfor du blir støl og hvordan du kan unngå det. Vi kan si det først som sist: Hvor støl du er sier ingenting om hvor god treningsøkten din er.

Det som faktisk skjer når du blir støl, er at muskelfibrene rives fra hverandre og må gro sammen igjen.

Det er vel få som synes det er digg å være støl, og derfor er det mange som tyr til tøying for å gjøre det bedre. Det er faktisk motsatt av det man bør gjøre.

– Det vil bare forlenge prosessen fordi du pusher musklene ved å tøye. Du kan godt trene litt bevegelse, men ikke tøy ut, uttalte personlig trener ved Sats Sagene, Ingrid Gunneng, i et tidligere intervju med Nettavisen.

Det betyr likevel ikke at tøying er noe du ikke bør gjøre, men det er anbefalt å gjøre det før treningen.

– Tøyning vil gi økt bevegelighet som igjen er bra for koordinasjon. Stølhet oppstår når du utsetter kroppen for uvant belastning, forteller senterleder ved Family Sports Club Mysen og personlig trener, Nina Kjoshagen.

Nina Kjoshagen er personlig trener og driver treningsenteret Family Sports Club i Mysen. Foto: Privat

Myte 5: «Jeg veier mye fordi jeg har så tung beinbygning»

Stemmer ikke.

Dette er en etablert myte som ekspertene ønsker å avlive en gang for alle.

Gjennomsnittlig vekt på skjelettet er mellom 2,5-4,5 kilo, så de ekstra kiloene du eventuelt har, skyldes ikke «tung beinbygning».

– Vi har opplevd at mange skylder på tung beinbygning når det gjelder vekta. Det er ikke en gyldig unnskyldning, mener Kjoshagen.

Myte 6: «Jeg er for gammel til styrketrening»

Stemmer ikke.

Foto: Getty Images

Mange har kanskje et ønske om å begynne å trene i voksen alder, men det hender stadig vekk at kunder kommer til Nina Kjoshagens treningssenter og mener at de er for gamle til å trene styrke.

Det synes hun er leit, for tilpasset styrketrening til eldre kan være en skikkelig gulrot for både kroppen og helsa.

– Du blir aldri for gammel til styrketrening. Mennesket beholder evnen til å øke muskelstyrken gjennom hele livet. Du mister riktig nok muskelfibre gradvis i årenes løp, men det som er igjen kan godt trenes opp og kompensere for tapet, betrygger Nina.

Myte 7: Hvis du skal ned i vekt, er det best å løpe

Stemmer ikke.

Om du ikke trener, men vil ned i vekt, så er det ikke bare løping som er alternativet ditt.

– Jo tyngre man er, jo vanskeligere er det å forbrenne mye kalorier på å løpe. Trening i seg selv er heller ikke kjempeeffektivt for å gå ned i vekt, men all fysisk aktivitet kan hjelpe litt. Det er imidlertid ikke noe magisk med løping, sier Marius Steiro Fimland.

For skal du ned i vekt, er det mest effektive å se hele bildet - og trening er bare én del av det.

– Hvis man skal ned i vekt er man nødt til å innta mindre energi enn man bruker. Da er det viktig å passe kosten. Hvis man er i energiunderskudd kan det være gunstig å legge inn litt styrketrening. Det vil gjøre at man kan beholde muskelmassen, mens man reduserer fettet. Det er gunstig for helsa og for å stramme opp kroppen, forteller han.

Foto: Jenny HIll/Unsplash

Myte 8: Du bør trene hver dag

Stemmer ikke, men du kan hvis du vil.

Det er ikke nødvendig å trene hver dag, men om du har lyst til å trene hver dag så er ikke det farlig heller.

– Det kan dog være lurt å variere treningen siden for mye ensidig trening kan føre til belastningsskader, forteller Steiro Fimland.

Kjoshagen pleier å råde sine kunder til å trene variert, og hun har en nyttig tommelfingerregel.

– Det er lurt å ha en hviledag slik at kroppen får restituert seg. Hvis du trener styrke er det en fin regel å vente minst 48 timer mellom hver gang du trener samme muskelgruppe, forteller hun.