Trevor Noah gjør narr av Trumps merkelige Norge-kommentar

Trump ville tatt imot ødeleggende info om motstandere - fra Norge?

USAs president Donald Trump er på nytt i hardt vær etter å ha uttalt at han ville tatt imot «dirt» om motstandere fra fremmede nasjoner uten å varsle.

Uttalelsene falt i et intervju med ABC News i Det ovale kontor i Det hvite hus onsdag.

Presidenten ble spurt om valgkampapparatet hans ville sagt ja til å ta imot negativ informasjon, drittpakker, fra utenlandske kilder som Kina eller Russland, eller om han ville overlevere informasjonen til FBI.

– Jeg tror kanskje du gjør begge deler. Jeg tror kanskje du ville ønske å lytte, det er ikke noe galt i å lytte, begynte Trump, som for øyeblikket granskes av Kongressen for anklager om valgkampinnblanding fra russisk side i 2016. Russland-granskingen har preget hele presidentperioden hans.

Så ble han presset av reporteren, og innrømmet at han ville tatt imot informasjonen.

– Det er ikke innblanding. De har informasjon. Jeg tror jeg ville tatt det, sier Trump i intervjuet.

Uttalelsene vekker umiddelbar harme i USA, og også landets komikere og kommentatorer ser sitt snitt til å harslere med Trump, spesielt etter at Trump trekker Norge inn spørsmålet.

– Hvis noen ringte fra et land, Norge: «vi har informasjon om motstanderen din». Åh, jeg tror jeg ville ønsket å høre det, sier Trump.

Programleder Trevor Noah i The Daily Show er blant dem som gjør narr av Trump etter den underlige Norge-kommentaren.

– Vent, Norge? Hvem snakker om Norge? Norge prøver ikke å blande seg i valget i USA. Hvilken informasjon ville Norge i det hele tatt ha?

Med tilgjort skandinavisk dialekt imiterer Noah en telefon fra Norge:

– «Jeg vet ikke om dere vet dette, men Kamala Harris liker fjorder. Å, og det gjør Pete Buttigieg også. Og dette er en god en: Elisabeth Warren liker små fjorder! All informasjonen vi har er om fjorder», spøker Noah.

– Men det er klart at Donald Trump ville tatt i mot en telefon fra Norge. Han elsker Norge. Jeg skal vedde på at dersom Zimbabwe ringte, så ville presidenter umiddelbart ringt 911. «Hallo!? Jeg vil varsle om et drittland!».

Du kan se hele klippet her:

Kilde: NTB, The Daily Show.