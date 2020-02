Triana Iglesias ut mot sex-fokuset: – Kan lage bra TV uten

«Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias frykter ikke konkurransen fra «Love Island» og «Ex On The Beach».

CAREYES, MEXICO (Nettavisen): I januar reiste Triana Iglesias til Mexico for å lede «Paradise Hotel» i sin 12. sesong. Siden starten i 2009 har hun ledet TV3s reality-flaggskip, men på veien har mer eller mindre lignende konsepter dukket opp hos konkurrentene.

I disse dager utspiller kjærlighetsspillet «Love Island» seg på TV 2 for andre gang, mens TVNorge straks lanserer deltakerne i sin tredje sesong av «Ex On The Beach».

Sistnevnte har raskt tatt tronen som det drøyeste realityprogrammet i Norge, med alt fra heftige sexscener til onani og krangling.

– Tror du det kan bli for mange av disse reality-konseptene?

– Jeg tror det kan bli litt mye hvis du skal følge med på alt og sitter og ser alt sammen, men herregud, det er ikke opp til meg hvor mye folk skal se på tv. Har du lyst til å se på alt, så se på alt, for all del, legger programlederen til.

Synes ikke «Paradise»-konseptet var hyggelig

Da Triana fikk programlederjobben tilbake i 2008 så hun «Paradise Hotel Danmark» for å forberede seg.

– Jeg tenkte sånn «jeg skjønner det ikke helt», for jeg forstod ikke spillet. Det kan hende det er fordi jeg ikke er så god på dansk, ler hun.

Den gang skjønte hun at det kunne bli tøft å oppleve dramaet fra første benk som programleder.

– Det hender enda at jeg tenker at det er et ganske tøft spill, erkjenner hun og fortsetter:

– I starten tenkte jeg «det er ikke noe hyggelig at alle skal være så sinte på hverandre, og at jeg var med på å sette folk i en posisjon hvor de gråter og er slemme mot hverandre.

Vendepunktet kom etter et par sesonger, hvor Triana merket at deltakerne som ofret privatlivet sitt på tv også fikk mye igjen for det.

– Det jeg så gikk igjen, var at alle sammen, til og med de som hadde hatt det kjipt, sa det var den beste opplevelsen de noen gang hadde hatt. Det var veldig fint å høre, da følte jeg at jeg kunne fortsette å gjøre det her, når folk faktisk liker å være der inne.

Får alltid spørsmål om hvem som skal erstatte henne

Med tiden har «Paradise» skapt masse kontroverser, men også gjort at det er blitt litt trangere om plassen i den norske kjendissfæren.

Folk som Petter Pilgaard, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Martine Lunde er bare blant de få som har gjort karriere etter å ha sjekket inn på hotellet.

– «Paradise» er programmet som alle elsker å hate, men det er bedre det enn at ingen ser på og ikke har noen meninger.

– Hvert år blir jeg spurt over hvem som skulle hatt jobben min hvis ikke jeg skulle hatt den, så jeg har jo tenkt over det.

– Jeg er veldig takknemlig for at seerne og kanalen fortsatt vil ha meg her. «PH» uten meg hadde nok vært like bra, det hadde bare vært «Paradise» med en annen, sier hun.

– Det kan det hende det er delte meninger om...

– Jeg håper det, sier Triana, og ler.