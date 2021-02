Trippel exit på «Farmen kjendis»: – Jeg ble koffeinforgiftet

Øde Nerdrum hevder han ble koffeinforgiftet kvelden før den avgjørende «Farmen»-konkurransen.

Det ble en nervepirrende «Farmen kjendis»-episode onsdag kveld da det de tre semifinaleplassene skulle avgjøres.

Etter at Lasse Matberg (35) og Sølje Bergman (45) vant overlegent i sløying av fisk og snekring av kost, sto det mellom Terje Sporsem (44), Kine Olsen (27), Øde Nerdrum (27) og Anniken Jørgensen (25) i den avgjørende konkurransen om den siste semifinaleplassen.

Øvelsen gikk ut på å smi en kule fortest mulig, og kravet for å få den godkjent var at kulen måtte rulle. Bare sekundene før Jørgensen var Sporsem førstemann til å klare det, og dermed måtte Jørgensen, Olsen og Nerdrum si takk og farvel til gårdseventyret.

Ble forgiftet

For mange kom det kanskje som et sjokk at ikke Øde Nerdrum var en av dem som hevdet seg i smie-konkurransen. Under oppholdet på gården var nemlig han en av dem som oppholdt seg mest i smia.

Selv var han imidlertid forberedt på å måtte reise hjem.

– Jeg hadde aldri klart å vinne den konkurransen på tid. Det var jeg fullstendig klar over. I tillegg hadde jeg ikke sovet et sekund den natten. Jeg var koffeinforgiftet, sier Nerdrum til Nettavisen og forklarer:

– Konkurranseuken på gården er litt annerledes enn de vanlige dagene på gården. Det er mye venting og lite tilgang på mat. Dagen før, da vi holdt på med ro- og sløye-konkurransen, satt jeg over åtte timer i solen uten mat og ventet på tur. Det eneste jeg hadde tilgjengelig var kaffe, sier han.

Legger skylden på seg selv

Ifølge Nerdrum var han så fokusert på andre ting at han ikke tenkte over at det kanskje ikke var så lurt å drikke sju kopper kaffe på en mage uten mat. I tillegg var heller ikke kroppen vant til slike mengder kaffe.

– Jeg vet ikke om det var koffeinforgiftningen som gjorde at jeg ikke klarte det, men det er jo et ganske sterkt rusmiddel. Det er jo en ganske komisk greie, og jeg må nok skylde på meg selv for at jeg ikke klarte å tenke at det kanskje ikke var så lurt å drikke så mye kaffe, sier Nerdrum.

Ifølge Nerdrum fikk han hjertebank av mengden kaffe han hadde fått i seg, noe som gjorde at han ikke fikk sove den natten. Likevel er han ikke bitter for at han muligens røk ut av konkurransen på grunn av kaffen han ble servert.

– På det tidspunktet brydde jeg meg ikke så mye, egentlig. Jeg var på mange måter ferdig i konkurransen, sier Nerdrum.

Innså tapet tidlig

Øde Nerdrum var imidlertid ikke alene om å måtte forlate gården rett før den store finalen. Sammen med han måtte også Anniken Jørgensen og Kine Olsen si farvel til de tre gjenstående semifinalistene.

– Det gikk overraskende greit. Selv om jeg er et konkurransemenneske så har jeg selvinnsikt, sier Kine Olsen til Nettavisen.

Tidligere denne uken ble nemlig seerne vitne til en tårevåt Olsen etter at hun tapte en av gårdskonkurransene. Men denne gang klarte hun å holde følelsene i sjakk.

– Sløye fisk og støpe kule er ikke akkurat min arena. Jeg håpet på at konkurransegreinene skulle være mer fysiske. Som en melkespannkonkurranse eller noe, men når konkurransene blir så innmari fjerne fra det jeg kan noe om så skjønte jeg at det kanskje ikke skulle gå, sier Olsen og mener at det var fortjent at hun røk ut.

I tillegg smakte heller ikke tapet så vondt, da Olsen fant ut hva som ventet henne noen timer senere. Der stod nemlig produksjonen med sjokolade og brus til de utslåtte deltakerne.

- Det var den beste følelsen noen sinne, sier Olsen til Nettavisen.

Rart å komme hjem

Siden Kine Olsen, Anniken Jørgensen og Øde Nerdrum røk ut av «Farmen» bare dager før selve finalen, ble de sendt til et hotell i nærheten der de skulle oppholde seg frem til den store dagen.

– Det var veldig rart å komme ut til den normale verden igjen. Vi måtte på en måte ta det litt gradvis. Men det var en veldig behagelig start sammen med Anniken og Øde. Vi kunne ta ting i vårt tempo på hotellet, og vi kunne dra på butikken i vårt tempo, sier Olsen.

Den første turen på matbutikken ble blant annet en stor opplevelse for Olsen igjen etter så mange uker på gården.

– Det er helt rart å plutselig gjøre ting som egentlig er helt vanlig. Den første turen på butikken var nesten ubeskrivelig. Det er vanskelig å forklare, men vi gikk rundt med en sånn følelse av at vi ikke engang skjønte hvor mye vi hadde tilgang til. Vi kunne kjøpe hva vi ville, og det var en rar følelse, sier Olsen.

Venner for livet

Nerdrum sin opplevelse av livet utenfor gården var imidlertid en annen enn Kine Olsen sin.

– For min del handlet det mest om følelsen av å være ferdig med et fantastisk prosjekt. Det med butikken er noe materielt jeg ikke forholdt meg til. Det jeg synes var spennende var å se menneskene jeg hadde levd sammen med på gården ute i den virkelige verden. Og det rare er at de fleste er prikk like, sier Nerdrum.

– Det er klart at det er noen man blir bedre kjent med enn andre, og da blir man kjent med noen litt nye sider også. Men stort sett prikk lik er de fleste, fortsetter han.

Etter «Farmen»-oppholdet har Nerdrum blant annet tilbrakt mye tid sammen med Anniken Jørgensen, noe som blant annet har ført til romansespekulasjoner.

- Det er veldig smigrende at folk tenker det. Jeg tenker jo at i min verden så er ikke sånne ting så veldig adskilt. I veldig gode vennskap er det alltid noe romantisk til stede, sier Nerdrum til Nettavisen svarer at han ikke vet om de to noen gang kunne blitt et par.

-Nei, det vet jeg ikke. Men om jeg skulle fått meg en kone, så er hun nok ikke den siste på listen min, svarer Nerdrum.

Anniken Jørgensen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.



