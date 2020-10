Gir lytterne en klar oppfordring.

Etter et lite opphold er Truls Svendsen (48) og Eyvind Hellstrøm (71) tilbake med podkasten «Truls & Hellstrøm - Tar munnen full», der de også forklarer årsaken til fraværet.

Svendsen måtte nemlig brått reise til Tromsø da faren hans ble syk, og for om lag to uker siden gikk faren bort.

– Det er selvfølgelig veldig tungt og trist å miste en man er veldig glad i, men det skal sies også at pappa var ganske syk på slutten. Og oppi det hele, hvis det er lov å si, så er jeg glad han slapp å ligge der og ha det mer vondt. For det hadde han på slutten, sier 48-åringen åpenhjertig i podkast-episoden.

– Mye smerter og vondt



Svendsens far ble 75 år gammel, og tv-profilen minnes ham som en humørspreder som alltid hadde en vits på lur.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det har vært tungt å se at han ble dårligere med årene grunnet sykdom.

– Nå hadde han så mye smerter og vondt, så det var nesten godt å se at han slapp å ha vondt, sier Svendsen.

Programlederen forteller derimot ikke hva faren led av.

TV-AKTUELL: Truls Svendsen er for tiden aktuell med den fjerde sesongen av «Truls à la Hellstrøm» sammen med stjernekokk Eyvind Hellstrøm. Foto: Sveinung Svendsen (TV 2)

Klar oppfordring til lytterne

48-åringen rakk å si farvel til faren før han døde, og er også veldig takknemlig for at han fikk sagt at han er glad i ham før det var for sent. Det oppfordrer han lytterne til å alltid gjøre.

– Akkurat det å si det er så fint, for jeg tror mange går og angrer på at de ikke sa det når de har mistet noen nær. Så man må alltid si til de man er glad i at man virkelig er glad i dem. Så det er min oppfordring til folk, fastslår Svendsen.

Nettavisen har vært i kontakt med Truls Svendsen, som vet at dødsfallet omtales. Han har ingen ytterligere kommentarer utover det han selv sier i podkast-episoden.