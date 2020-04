Trump ble spurt om hovedkarakteren i Netflix-serien «Tiger King» - slik svarte han

USAs president fikk et noe spesielt spørsmål under pressekonferansen om koronakrisen i landet.

USA er det landet som er hardest rammet i verden av koronaviruset. I skrivende stund torsdag har landet over 435.000 påviste tilfeller av koronasmittede, og tallet nærmer seg 15.000 døde av koronaviruset, ifølge nettstedet worldometers.

USA har også registrert det høyeste antall dødsfall på ett døgn, med 1922 døde fra 7. til 8. april. President Donald Trump har derfor vært under press for å gjøre mer, men på onsdagens pressekonferanse fikk han likevel et spørsmål som ikke har noe med koronapandemien å gjøre.

- Jeg vet ingenting om dette

Den amerikanske presidenten fikk spørsmål fra en journalist om han kunne tenke seg å benåde hovedkarakten Joe Exotic (57), kjent fra Netflix-serien «Tiger King», siden sønnen Donald Trump Jr. fleipet med at han ville støtte en benådning. Exotic soner en 22 år lang fengselsstraff, dømt for blant annet å ha planlagt leiemord.

- Hvilken sønn har sagt dette ? Det må jo være «Don» (Donald Trump Jr.). Jeg har en følelse av at det var han som sa det. Jeg vet ingenting om dette, hva gjorde han? spurte presidenten tilbake til journalisten.

Etter å ha fått svar fra reporteren, fleipet Trump med hva journalistene selv mente om saken, så avsluttet han med å si «jeg vil se på det», med et smil rundt munnen.

Netflix-suksess

Dokumentarserien, som følger flere av største profilene i villkatt-miljøet i USA, har sjokkert en hel verden. TV-seerne får innblikk i deres hvordan de holder blant annet løver og tigere i fangenskap, og intrigene rundt driften av disse dyrehagene.

En av dem seerne får følge tettest, er Joe Exotic og hans fargerike liv. I serien skildres også hans intense hat overfor Carole Baskin, en dyrevernsforkjemper som kommer med harde beskyldninger overfor Exotic. For øyeblikket er serien den mest sette i Norge på Netflix.