Trump om Meghan og Harry: - De må betale selv!

Presidenten har fått med seg at paret flytter til USA.

President Donald Trump har mye å styre med om dagen, ikke minst innenlands der koronaviruset herjer flere av storbyene.

Nå har han også oppdaget at ekteparet prins Harry og hertuginne Meghan, tidligere kjent som The Sussex, bosetter seg i USA.

Og selv om Trump ved flere anledninger viser sin hengivenhet for Dronning Elizabeth, skaper prins/skuespiller-paret tydeligvis litt hodebry for nummer 45 - noe han gir til uttrykk på sitt foretrukne medium, Twitter, søndag.

- Jeg er en god venn og beundrer av dronningen og Storbritannia. Jeg ble fortalt at Harry og Meghan, som forlot Storbritannia, skulle bosette seg permanent i Canada. Nå har de dratt derfra, og til USA, og USA kommer ikke til å betale for sikkerheten deres. De må betale selv!

Meghan og Harry har bodd delvis i Canada siden november 2019, og siden de er kongelige, var den canadiske staten pliktig til å ta på seg regningen for å passe på sikkerheten rundt paret og barnet.

I februar sa derimot canadiske skattebetalere stopp, og paret måtte selv ta regningen.

Etter at det tidligere i år ble kjent de to ville trekke seg fra de kongelige pliktene, understreket Dronning Elizabeth at familien står samlet og at Harry, Meghan og sønnen Archie alltid vil være kjære medlemmer av hennes familie, samt at hun kan kjenne igjen utfordringene de to har opplevd.

- Jeg vil takke dem for alt deres dedikerte arbeid over hele landet, samveldet og videre utover, og er spesielt stolt over hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien. Det er hele familiens håp at dagens avtale lar dem begynne å bygge et lykkelig og fredelig nytt liv, uttalte hun.