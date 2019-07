Trygt å dele ferieplaner på sosiale medier: - Innbruddstyvene bruker langt enklere metoder for å finne ut om huset ditt står tomt

Det er «Hjemme Alene»-tyvenes metoder som gjelder - også i 2019.

«Du må for all del ikke legge ut informasjon på Facebook eller på fraværsassistenten på e-posten din at du «er på ferie frem til xx. dato».

Rådet kommer fra Huseierne Landsforbud, og i mange år sto forsikringsselskapene bak oppfordringen om å ikke dele ferieplanene dine på sosiale medier.

Nå er forsikringsselskapene imidlertid enige om at det er trygt å fortelle Facebook- og Instagram-følgerne dine at du nyter to uker på solkysten i Spania.

- Vi kjenner ikke til et eneste tilfelle av innbrudd som følge av at innbruddstyvene har lest på Facebook at boligen står tom, sier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, til Nettavisen.

Både Tryg og If har samme melding til forbrukerne:

- Vi kjenner ikke til tilfeller av innbrudd hvor vi kan spore innbruddet tilbake til sosiale medier, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

– Det er nok en myte at det å legge ut statusoppdateringer på FB og andre sosiale medier er noe som inviterer innbruddstyvene hjem til deg, sier informasjonssjefen vår, Sigmund Clementz, på Ifs egne sider.

Hvis noen bryter seg inn i huset ditt mens du er på ferie, så bryr ikke forsikringsselskapene seg om hvorvidt du har delt strandbilder på Instagram eller ikke.

- Om du har delt ferieplanene dine på sosiale medier, så vil ikke det få forsikringsmessige konsekvenser, sier Irgens i Tryg.

TRYGT Å DELE: Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, og Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg, sier de ikke kjenner til tilfeller hvor man kan spore innbruddet tilbake til sosiale medier. Foto: Gjensidige/Tryg

Slik jobber innbruddstyvene

Irgens i Tryg oppfordrer imidlertid til varsomhet når det gjelder deling av ferieplaner på sosiale medier:

- Nærmest alle deler bilder eller oppdateringer fra ferien på sosiale medier, men man bør ikke være for detaljert. Du trenger ikke skrive at du er borte fra den til den datoen, for eksempel. I tillegg anbefaler vi at folk har private profiler på Facebook og Instagram, slik at kun de som er vennene dine får med seg at du er bortreist, sier Irgens, og legger til med et smil:

- Så med mindre du har en innbruddstyv som venn på Facebook, bør det gå bra.

Forsikringsselskapene forteller at de fleste innbruddstyver benytter seg av helt andre metoder enn sosiale medier.

- Det er jo relativt komplisert å infiltrere livene til folk via sosiale medier. Innbruddstyvene bruker langt enklere metoder for å finne ut om huset ditt står tomt på, sier Haraldsen i Gjensidige, og fortsetter:

- De sjekker for eksempel etter fulle postkasser eller tomme søppelbøtter. Kanskje går de fra hus til hus og ser inn vinduene. Sjekker om lysene er av eller på.

- God gammeldags «Hjemme Alene»-stil, altså?

- Det stemmer.

Irgens sier at innbruddstyvene er relativt proffe, spesielt hvis det er snakk om tyver som har valgt seg ut hus på forhånd.

- Vi har hørt om tilfeller hvor de legger en mynt på trappa eller stikker en kvist i døra, og så ser de om mynten forsvinner eller kvisten faller ned.

SJEKKER HUSET: Tyvene i de populære «HJemme alene»-filmene sjekket selv om husene sto tomme. Denne metoden er det fortsatt mange innbruddstyver som praktiserer. Foto: 20th Century Fox

Enkle tiltak mot innbrudd

Antall innbrudd går heldigvis ned, og noe av årsaken er at folk har blitt flinkere til å beskytte huset sitt når de reiser på sommerferie.

- Den aller beste beskyttelsen mot innbrudd, er å installere en alarm. Vi samarbeider med Sector Alarm, og de forteller at blant de husene som har installert alarm, er det kun 0,1 prosent som opplever innbrudd, sier Irgens i Tryg.

Videre lister Irgens opp følgende enkle tiltak mot innbrudd: