Tuva Fellman og Ronny Brede Aase venter barn

Paret venter barn i oktober.

Tuva Fellman og Ronny Brede Aase har begge delt babynyheten på sine instagram-profiler mandag.

Ronny Brede Aase har lagt ut et bilde av seg og forloveden, som holder et par små babysko, og skriver at han fikk dem av Fellman da paret kun hadde vært sammen i noen måneder.

«Ho meinte det som eit symbol på at eg skulle få nye vintersko. Eg fekk panikk, då eg trudde ho på litt voldsomt visannonserte at vi skulle få barn. Det er 7 år sidan. Vi har tatt vare på skoa, og no skal vi snart få bruk for dei på ekte».

Fellman har delt den hyggelige nyheten sammen med et bilde av en familiesykkel.

«Jeg har fått låne nydelig sykkel av pappa! Akkurat nå har @ronnybaa og jeg fylt den med taco og Pepsi Max. Men om et halvår skal vi putte en liten baby inni der!»

Les også: X Æ A-12-forvirringen fortsetter: Musk og kjæresten forklarer uttalen ulikt

Avslørte nyheten i «Karantene»-episode

Ifølge TV 2 var det i parets egen podkast. «Karantene» at nyheten først ble røpet. Da skal Ronny Brede Aase tilsynelatende ha overrasket sin kjære med å avsløre at de venter barn.

- Du skal jo på ultralyd neste mandag, sier han halvveis ut i podkastepisoden.

- Vi skal få barn, utbryter Fellman senere i episoden, ifølge TV 2.

Babyen er ventet i oktober, skriver TV 2.

Les også: Chris Hemsworths følgere forvirret: – Fødte hun deg da hun var 12 år?

Forlovet

Ronny Brede Aase og Tuva Fellman hadde vært i et avstandsforhold i fem år da de i 2017 ble samboere i Oslo. Da hadde hun gått fra radiojobb i Trondheim til et vikariat som produsent i samfunnsmagasinet «Ekko» på P2, og begge jobbet med det i hovedstaden.

Ronny Brede Aase var som kjent del av trekløveret som i mange år ledet P3Morgen. De tre takket alle for seg i desember.

I fjor sommer kunne paret også røpe at de hadde forlovet seg.

- Ronny har spurt om vi skal gifte oss. Jeg svarte ja, skrev den tidligere Juntafil-programlederen på Instagram i juli.