TV 2 gjorde store endringer i «Skal vi danse»: - Angrer ikke

«Skal vi danse»-premieren ble sett av 617.000 seere. 184.000 flere seere enn i fjor.

Realitykonseptet «Skal vi danse» er et av TV 2s mest kostbare produksjoner, men også en av de største suksessene til kanalen.

I over 15 sesonger har programmet servert underholdning på sitt beste med tolv nye kjendiser på parketten hvert eneste år. I år skulle derimot kanalen slå på stortromma med en enda større satsning.

Store endringer

Tidligere har sendingen foregått i TV 2s lokaler i Nydalen med begrensede publikumsplasser. For å kunne tilfredsstille publikums ønske om en plass i salen, samt enda mer plass å boltre seg på, leide TV 2 H3 Arena på Fornebu for den nye sesongen av «Skal vi danse».

Med kapasitet på 1200 publikumsgjester vurderte også kanalen å tilby billettsalg for dem som ønsket å få med seg det populære programmet live. 12. mars skulle imidlertid vise seg å legge føringer på det hele.

På grunn av strenge smittevernsregler som følge av koronaviruset, kan ikke produksjonen romme mer enn 200 personer likevel.

STRENGE REGLER: Til tross for et mindre publikum i salen og strenge smittevernstiltak imponerte kjendisene stort fra parketten lørdag kveld. Her Fred Buljo og dansepartneren Lillian Aasebø på parketten. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Angrer ikke

Tiltakene rundt smittevernsreglene skulle man kanskje tro ville skape en økonomisk verkebyll for TV 2 og deres store satsning. Ifølge Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, angrer de ikke på valget av studiosatsing.

- Ikke i det hele tatt! Studio på H3 Arena er over dobbelt så stort som det vi har operert i tidligere. Vi gleder oss helt vilt til å invitere seerne med på åpningsfesten i nytt studio på TV 2 lørdag. Også med tanke på smitteverntiltakene for produksjonen og publikum er vi glade for å ha større plass å jobbe på, uttalte Haldorsen til Nettavisen i forkant av årets «Skal vi danse»-premiere.

Ifølge Haldorsen var det flere årsaker enn billettsalg som gjorde at kanalen flyttet produksjonen til H3 arena. Om hvorvidt TV 2 har gått på et tapsprosjekt med tanke på manglende billettinntekter, ønsker hun ikke kommentere. Haldorsen avviser imidlertid stønad fra staten på eventuelle tapskostnader.

- TV 2 får ikke midler fra staten i forbindelse med «Skal vi danse». Utover det kommenterer vi ikke økonomien i prosjektene våre, uttalte hun.

Stor suksess

Lørdag var det premiere på det folkekjære programmet. Til tross for at premieren gikk av stabelen med en rekke flere tiltak enn planlagt, viser det seg likevel at TV 2 nok en gang har skapt en suksess.

Ifølge tall fra TV 2 ble premieren av «Skal vi danse» lørdag sett av totalt 617.000 seere. Det er en økning på 184.000 seere fra i fjor, da premieren ble sett av 433.000 seere.

- Det er jo gledelig å se at «Skal vi Danse» samler et så stort publikum i sin 16. sesong. Vekst i seertall fra fjoråret kommer ikke av seg selv, så de fantastiske deltakerne, interne krefter i TV 2 og produksjonsselskapet Nordisk Film TV fortjener all mulig hyllest i dag, sier Haldorsen til Nettavisen.

- Dette kommer til å bli en forrykende sesong, legger hun til.

Om H3 arena er suksessoppskriften er ikke sikkert. Endringene som er gjort hittil i år har ikke foreløpig satt føringer for neste år.

- Akkurat nå konsentrerer vi oss først og fremst om sesongen som ligger foran oss .Så vil erfaringene fra denne sesongen – og selvsagt det til enhver tid gjeldende smittebildet, og de føringene dette legger på oss – være utgangspunkt for hvilke løsninger vi velger neste år, sier Haldorsen.