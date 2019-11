TV 2 tar grep før «Skal vi danse»-finalen

TV 2 tar klare forholdsregler før den spennende finalen i Skal vi danse.

Denne uken trener Jørgine og Jørgen og konkurrentene Aleksander og Nadya vegg i vegg på dansesenteret i Oslo sentrum. Ut i de sene nattestimer perfeksjonerer finalistene de tre dansene de skal opptre med i finalen av «Skal vi danse».

I forkant av finalen har TV 2 nå valgt å skjerme deltakerne, og avholdt derfor et felles pressetreff onsdag for å ta unna henvendelsene fra en rekke medier. Andre henvendelser takkes det pent nei til.

I tillegg har flere av deltakerne valgt å ta inn på hotell for å få mest mulig treningsro og for å holde på fokuset inn mot finalen.

– Enormt trykk

– Vi vet at det er et enormt trykk og interesse for deltakerne nå, men de er i konkurransemodus og vi vil at de skal få tid til å være fokusert. De trenger og føler selv at de må ha den treningstiden de kan få, for det er to ekstremt konkurranseinnstilte finalister, forteller pressekontakt for «Skal vi danse» i TV 2, Håvard Solem.

At produksjonen tar behovene deres såpass på alvor, gleder deltakerne som nå kan nyte lange treningsdager med mye terping.

Jørgine og Jørgen tok seg videre fra semifinalen i Skal vi danse - denne uken er det fullt alvor. Foto: Thomas Andersen / TV 2 Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Vi ønsker først og fremst å trene så mye som mulig, og denne uken er mengde helt avgjørende, mener Jørgine og Jørgen.

Trener ti timer - minst

Aleksander setter pris på å slippe mest mulig ting som stjeler oppmerksomheten fra dansetreningen.

– Det er sinnssykt viktig å få nok tid. Det blir fort til at man skal bare skal filme litt, gjøre intervjuer og plutselig får man bare trent fire timer, når man egentlig skulle trene ti. Denne uken er det tre danser, så vi trenger tid for å lage et bra show, forteller Hetland.

Dansepartneren Nadya Khamitskaya, som til vanlig bor utenfor Oslo med mann og barn, har tatt inn på hotell. Hun er sjelden vekk fra dansesenteret mer enn de seks timene hun får med søvn.

Aleksander og Nadya har jobbet mårettet for å nå finalen i Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Vi har vært i den boblen i flere uker nå. Jeg har bodd på hotell de siste ukene, for vi er her ekstremt mange timer, men også fordi vi er dedikert til det her, sier hun.

Tidligere har hun vunnet med både med Åsleik Engmark, Eirik Søfteland og Eilev Bjerkerud, og kommet på andreplass med idrettsstjernene Tore André Flo og Roar Strand.

– Produksjonen legger til rette for at vi skal kunne prestere så bra på lørdag som vi forhåpentligvis skal, sier hun.

Sammenligner finaleuken med VM-oppladning

I gangene på dansesenteret på Bislett og i Nydalen hvor livesendingene foregår, snakkes det nå om hvordan årets sesong har vist at dansekonkurransen har fått et idrettspreg over seg.

Det har blant annet vist seg i det ekstremt høye nivået.

Aleksander går så langt at han sammenligner den siste uka i «Skal vi danse» med hvordan det føltes da han ladet opp til VM.

– Det føles på mange måter likt. Det som er annerledes er at du må lære nye ting rett før finalen, men å forberede seg og de følelsene som går inn i å skulle stå der og prestere i noe som føles viktig, det er ganske likt. Så jeg merker at kroppen min ikke klarer helt å skille de følelsene fra hverandre.

Jørgen, Jørgine, Aleksander og Nadya skjermes i forkant av finalesendingen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han mener at konkurransen mot blant annet Jørgine, Victor og Emilie har minnet ham om følelsen av å konkurrere på høyt nivå.

Det er noe av det kuleste med å være med her, jeg får kjent på den følelsen jeg hadde som utøver og konkurrere i store mesterskap, forteller Aleksander.

Slet med favorittstempelet

Allerede før «Skal vi danse» startet, hadde Jørgine fått favorittstempelet, og det ble tidlig snakket om en finale. Hun forteller at hun har slitt med det siden starten.

– At alle har hatt en forventning om at jeg skal gjøre det sykt bra har jeg følt på, det er derfor jeg har følt at enten går jeg ut på parketten og leverer til 40 poeng eller så er det ikke bra nok, for da lever jeg ikke opp til mine egne eller andres forventninger, forteller Jørgine og fortsetter:

Jørgine og Jørgen har vært storfavoritter siden dag én og har klart å holde seg i toppsjiktet hele veien. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det tok meg ti uker å innse at jeg må gå ut og gjøre det beste vi kan og at det er godt nok. Det har vært en lang tilvenningsprosess og noe vi har snakket og jobbet mye med, sier hun.

Dansepartneren Jørgen har tidligere vunnet konkurransen med hans nåværende forlovede Helene Olafsen. Han har merket at det har blitt et høyere nivå de siste årene.

– Folk er mye flinkere til å trene hardt, og i år har det vært eksepsjonelt. Før var det fest fra lørdag til mandag, men det er ikke det lenger, forteller Jørgen.

Uvanlig sterk sesong

Nadya har blitt imponert av årets nivå, men mener det er en felles jobb som er blitt gjort for å perfeksjonere alle ledd av dansekonkurransen.

– Nå har vi holdt på i 15 sesonger, og jeg synes nivået reflekterer det. I år har mange par blitt veldig gode veldig tidlig, man har vært en del av en utrolig sesong med et ekstremt bra nivå, påpeker hun.

Aleksander Hetland har tidligere vunnet VM-gull og store mesterskap - nå er det danseseieren han ønsker seg, sammen med dansepartneren Nadya. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Alle som har vært med i topp fem kunne vunnet en annen sesong. Det er flere av kjendisene som har hatt en veldig dedikasjon, selv om det har vært det tidligere også, så har det vært noe med sammensetningen som castingen har gjort i år, fordi mange var veldig gode veldig tidlig, avslutter hun.

