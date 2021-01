TV-bildene viser full krangel: Gamle sår rives opp mellom John Arne Riise og Espen Thoresen

Dette er den egentlig historien bak «Farmen»-kranglingen.

Allerede i de første episodene av årets sesong av «Farmen kjendis» utspiller det seg små konflikter og dårlig stemning mellom radioprofilen Espen Thoresen (62) og den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (40).

Etter bare noen dager inne på gården gjør Riise det klart opp til flere ganger at Thoresen irriterer han. Etter TV-bildene å dømme, som ruller og går på TV-skjermen som reklame for programmet, ser man også at det er ventet svært opphetede diskusjoner mellom de to underveis i oppholdet.

I et intervju med Nettavisen kan Thoresen bekrefte at det blir alt annet enn hyggelig mellom Riise og ham. Ifølge 62-åringen handler tumultene om helt andre ting enn de små uenighetene inne på gården.

Dro opp 15 år gammel konflikt

Riise og Thoresen har nemlig en uoppgjort fortid, før de plutselig ble gjenforent igjen på «Farmen».

– John Arne la meg for hat fra dag én. Han er sur på meg for en greie jeg gjorde for 15 år siden, forteller Thoresen og referer til den mye omtalte «SMS-skandalen» til Riise i 2005.

For snart 16 år siden skapte Riise store overskrifter etter at det ble kjent at han hadde sendt samme sjekke-SMS til en rekke norske kjendiskvinner. Flere av kvinnene svarte med å kritisere fotballstjernen, som den gang var 24 år gammel. SMS-ene ble blant annet omtalt som sextrakasserende, og verre ble det da Riise selv feide det under teppet.

Det var imidlertid ikke bare kjendiskvinnene som reagerte på SMS-ene som ble sendt ut. Det gjorde også radioprofilen Espen Thoresen, som til Nettavisen omtaler hendelsen som «Norges første Metoo-sak».

– Dette var forgjengeren til Metoo. Han sendte SMS til flere profilerte jenter som også hadde kjærester. En av dem var min venninne. Jeg fikk dermed tak i nummeret hans, og som en slags hevn startet jeg en aksjon mot John Arne Riise.

Sendte ut 8000 SMS samtidig – forsøkte å gjøre opp

På scenen under «Lost Weekend»-festivalen på Askøy i 2005, der Thoresen var konferansier, fikk han 8000 festivaldeltakere til å sende samme SMS til den tidligere fotballspilleren på likt.

– Det var en flåsete greie fra en Wam & Vennerød-film. Det var for at han skulle få smake sin egen medisin, sier Thoresen til Nettavisen.

Ifølge Thoresen har ikke de to snakket sammen siden stuntet, og verken Riise eller Thoresen skal ha visst at de skulle gjenforenes igjen på «Farmen».

– Så når vi møttes på gården ga jeg han en mulighet til å legge det bak oss. Jeg tok opp episoden med han og sa at det var jeg som hadde oppfordret til å sende ut alle SMS-ene. Han hadde funnet ut av det likevel, så jeg tenkte at hvis vi i det hele tatt skulle klare å legge det bak oss, så måtte jeg si det, forteller Thoresen.

Ifølge Radioprofilen tok Riise og han hverandre i hånda på at de skulle legge det bak seg.

– Men han la det ikke bak seg likevel. Han gikk etter meg, og irriterte seg over hver minste ting jeg gjorde. Han gikk plutselig til angrep, og hvis vi var uenige om noe ble han rasende, sier Thoresen.

John Arne Riise og manageren Erland Bakke er blitt gjort kjent med Espen Thoresen sine uttalelser til Nettavisen. De ønsker ikke å kommentere saken.

Ikke venner igjen

Ifølge Thoresen har han et likegyldig forhold til John Arne Riise i dag. De har ikke skværet opp, men det er heller ikke viktig for Thoresen.

– For meg er han et ubetydelig menneske. Jeg er ikke interessert i å bli kjent med ham. Jeg har ikke noe interesse for å gå inn i noen verbal drittkasting-krig, men han la meg for hat og det bjudar jeg på, sier Thoresen.

Thoresen ønsker ikke Riise noe vondt, men angrer likevel ikke på SMS-stuntet og sier at han hadde gjort det samme igjen.

– Hadde han bare hatt sine meningers mot, tatt den fighten og sagt det var dårlig gjort. Men det gjorde han ikke. Han gikk heller bak ryggen min istedenfor å konfrontere. Det har jeg ikke respekt for, sier Thoresen.

