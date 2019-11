TV-kokk Gary Rhodes (59) er død

Døde sent tirsdag kveld.

Den britiske TV-kokken Gary Rhodes er død, 59 år gammel, det opplyser familien hans i en uttalelse onsdag, skriver Sky News.

Rhodes etterlater seg kone og to barn.

- Det er med stor tristhet at familien meddeler at vår kjære ektemann, far og bror, Gary Rhodes, har gått bort. Han gikk bort sent på kvelden tirsdag den 26. november, 59 år gammel, med kona Jennie ved hans side. Familien ønsker å takke alle for støtten og ber nå om ro, står det i uttalelsen.

Dødsårsaken er ikke kjent.

Kokken ble et kjent fjes for mange TV-seere gjennom sin medvirkning i TV-programmene «Rhodes around Britain», «Masterchef» og «Hell's Kitchen».

Den siste tiden har Rhodes drevet to restauranter på to hoteller i Dubai.