TV-serien «Beforeigners» fyller hullet etter «Game of Thrones» – og den er norsk!

Den norske TV-serien «Beforeigners» er en av de aller beste du kan se.

«Beforeigners», «Fremvandrerne», er den første HBO-serien som er produsert i Norge. Serien foregår også i Norge, nærmere bestemt Oslo.

I hovedrollen møter vi Nicolai Cleve Broch som spiller politimannen Lars Haaland som starter serien med å kjøpe en leilighet sammen med Marie, spilt av Agnes Kittelsen. Under kjøpet skjer det noe i vannet utenfor operaen i Oslo.

Dette «noe» viser seg å være mennesker som kommer fra fortiden til nåtidens Oslo. Noen fra steinalderen, noen fra vikingtiden, noen fra 1800-tallet.

Serien hopper fram i tid til noen år senere hvor mange av disse, kalt fremvandrere, er mer eller mindre etablert i samfunnet.

Lars Haaland (Broch) er fortsatt politi. Singel, med sykdomsproblemer. Han får en ny partner, Alfhildr Enginsdottir - spilt av finske Krista Kosonen, som er den første fremvandreren i politiet. Opprinnelig er hun viking.

De to får en sak i fanget om en tidsreisende som er drept. Etter hvert utvikler historien seg til å være noe mye mer. Noe skjer som har sammenheng med alle menneskene fra fortiden som bare fortsetter å komme, uten noen vei tilbake.

Akkurat som inntrykket av serien utvikler det seg i et enormt tempo. Der serien de første minuttene kan virke som en slags norsk tidsreiserip-off av «Alien Nation» (en film fra 1988 hvor en politimann blir partner med en utenomjordisk), blir serien plutselig veldig mye mer.

Så mye mer at det blir en storartet blanding av krim, fantasi, science fiction og mye drama.

Et herlig Oslo, som til tider knapt er til å kjenne igjen, er bakteppe for et utrolig skue av en serie som blander norsk historie og et sterkt satirisk blikk på dagens samfunn med herlig action, spenning og strålende skuespill.

«Beforeigners» er et puslespill slik du er kjent med fra «Westworld», det er historie og mytologi slik du kjenner fra «Game of Thrones» sammen med noe veldig norskt og unikt.

Hver gang vi er sikker på hvor serien beveger seg tar den en annen vei, som vi samtidig føler er naturlig med en gang vi opplever det.

Skal du se kun én serie i høst, se denne. Bedre enn dette blir det sjeldent, og bedre enn dette har det ikke vært med norsk tale noen gang. Vi gir «Beforeigners» 9.1 av 10 mulige.

«Beforeigners» har premiere 21. august, og det vil være seks episoder i den første sesongen. Alle episodene er skrevet av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, som også laget «Lillyhammer». Regissør er Jens Lien.