TV-stjerne filleristes etter Trump-støtte

- Jeg vil ikke ha en politiker som president.

NEW YORK (Nettavisen): TV-stjerne Kirstie Alley, mest kjent fra TV-serien «Cheers» og filmen «Look Who's Talking», har skapt en Twitterstorm etter at hun gikk ut på Twitter og ga sin støtte til president Donald Trump.

- Trump får ting gjort raskt

I en melding som hun la ut i helgen skriver hun følgende

- Jeg stemmer på @realDonaldTrump fordi han IKKE er en politiker. Jeg stemte på ham for 4 år siden av denne grunn og skal stemme på ham igjen av denne grunn. Han får ting gjort raskt, og han vil snu økonomien raskt. Der har du det folkens, der har du det🙄skriver Alley.

Og reaksjonen har ikke latt vente på seg. Flere kjente personligheten har nå kastet seg over Cheers-stjernen.

En av de som kritiserer Kirstie Alley er filmskaperen Judd Apatow.

Han skriver i en Tweet at «Shelly Long var mye morsommere enn det du er», noe som er en referanse til skuespilleren Shelley Long, som forlot Cheers og ga plass til Kirstie Alley i TV-serien Cheers og hennes figur Rebecca Howe.

En annen person som har reagert en skuespillerinnen Patricia Arquette.

- Vel, min stemme for Biden jevner ut din stemme. Jeg har gjort min borgerlige plikt for dagen, skriver hun.

Skuespilleren Diedrich Bader reagerer på Alleys omtaler av president Trump som en ikke-politiker:

- Han stiller faktisk til GJENvalg. Han er en politiker. Det er også et merkelig argument. Som for eksempel; «jeg vil at noen som IKKE er en pilot skal lande dette flyet», skriver Diedrich Bader.

Joe Lockhart, tidligere pressetalsmann for president Bill Clinton, går også til angrep på Kirstie Alley.

I en syrlig Tweet skriver han følgende:

- Jeg stemmer på Biden fordi jeg har en hjerne:

I en Twittermelding på mandag lar Kirstie Alley det også skinne gjennom at hun er blitt utsatt for hat og fått mange reaksjoner på sin støtte til Trump.

- Du kan si hva du vil til meg. Jeg vil ikke hate deg. Du er ikke mektig nok til å få meg til å hate ...... Men blokker deg ... vel ... det er en helt annen sak, skriver hun.

Hun har også lagt ut disse meldingene: