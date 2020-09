TV-stjerne kritisert for «upassende foto» med ektemannen sin

Candace Cameron Bure (44) får massiv kritikk fra sine kristne venner.

NEW YORK (Nettavisen): Dette bildet av Candace Cameron Bure og ektemannen Valeri Bure (46) får nå massiv omtale i USA.

På bildet kan man se at ektemannen ektemannen Valeri Bure holder hånden over skulderen på sin kone, mens han holder grep rundt det ene brystet hennes.

Slettet bildet

Etter at Candace Cameron Bure la ut bildet på Instagram, strømmet kommentarene inn. Hun fikk mye kritikk fra sine konservative og kristne venner for å ha lagt ut en så vågalt og upassende bilde, og til slutt valgte den tidligere TV-barnestjernen å slette bildet fra Instagram.

Fredag kveld norsk tid valgte hun derimot å laste det opp igjen på Instagram.

- sweet and spicy ❤️🙌🏼🌶 24 years and counting 😉, skriver hun:

Slår tilbake

I en video på Instagram stories slår hun ifølge CNN tilbake mot de som har kritisert henne for å legge ut bildet.

- Til alle dere kristne som stiller spørsmålstegn ved bildet med min ektemanns hånd på brystet mitt, mannen jeg har vært gift med i 24 år, som mener det var upassende, så vil jeg bare si at det får meg til å le, fordi han er min ektemann. sier hun i videoen.

- Vi har det utrolig moro sammen. Han kan ta på meg så mye han vil og jeg håper han gjør det. Det er dette et sunt godt ekteskap og forhold handler om, så jeg beklager om jeg støtet dere. Vel, jeg beklager egentlig ikke, legger hun til på videoen, ifølge CNN.

For nordmenn er Candace Cameron Bure mest kjent som D.J Tanner fra TV-serien Full House ( Under samme tak), og i etterkommeren Fuller House ( Fortsatt under samme tak).

Her i USA er hun også kjent som deltaker i «Dancing With the Stars».

Candace Valeri giftet seg for øvrig i 1996 og har datteren Natasha (22) og sønnene Lev (20) og Maksim (18).