TV3 kjører dobbel sesong av «Paradise Hotel» i 2020 - dette er to av deltakerne

Karl Fredrik Førli (20) og Yasmine San Miguel (21) gleder seg til å reise til det skandaleombruste hotellet i Mexico.

GRØNLAND (Nettavisen): Til nyttår er det duket for nok en sesong av den skandaleombruste realityserien «Paradise Hotel» på TV3. Dette blir den ellevte sesongen av den prisvinnende realityserien.

«Paradise Hotel» er tilbake på TV-skjermen i 2020 - denne gangen med hele to sesonger.

TV3 går nemlig for dobbel dose Paradise til neste år, så fansen får servert intriger fra Mexico både til våren og høsten. Det er Triana Iglesias som skal være programleder for begge sesongene.

- Paradise er et av programmene som fungerer best hos oss og vi vil gi fansen det de vil ha. Rett og slett, sier pressekontakt for programmet,Thomas Horni, til Nettavisen.

Ifølge Horni vil innspillingen av de to rundene av «Paradise Hotel» foregå omtrent samtidig. Videre kan han avsløre to nye deltakere for den første runden av «Paradise Hotel» for neste år: Karl Fredrik Førli (20) og Yasmine San Miguel (21).

PARADISE-DELTAKERE: Karl Fredrik Førli (20) og Yasmine San Miguel (21) skal være med på Paradise Hotel i 2020.

Tapte veddemål

San Miguel er opprinnelig fra Fredrikstad, jobber som flyvertinne og bor nå i Oslo. Hun er halvt fransk og halvt spansk, og elsker å reise.

- Jeg tapte et veddemål og ble meldt på av bestekompisen min, sier San Miguel til Nettavisen.

NY DELTAKER: Yasmine San Miguel (21) gleder seg til å reise til Mexico.

Nå som deltakelsen er et faktum, gleder hun seg veldig til å reise til Mexico.

Én ting er hun imidlertid tydelig på før avreise:

- Jeg kommer ikke til å ha sex på TV. For meg blir det det samme som å invitere mamma og pappa inn på soverommet, be dem om å sette seg ned og nyte et lite show, ler San Miguel, og legger til:

- Så det får noen andre enn meg ta seg av.

- Det er en mulighet

Larviksgutten Karl Fredrik Førli (20) ser på «Paradise Hotel»-deltakelsen som en god mulighet til å skape seg en større profil på sosiale medier.

NY DELTAKER: Karl Fredrik Førli skal være med i Paradise Hotel i 2020.

- Jeg har sett på Paradise siden jeg var liten og har alltid tenkt at det ser gøy ut å være med, sier Førli til Nettavisen, og fortsetter:

- Det er en mulighet til å drive med noe annet. Som å holde på med Youtube eller sånne ting. Jeg har holdt på med sosiale medier lenger, og det hjelper nok å være med på Paradise Hotel.

Allerede har Larvik-gutten en god følgerbase i sosiale medier. På Instagram har 20-åringen over 50.000 følgere med profilen @kf3hunna. I 2018 ble han blant annet kåret til årets instagrammer i europeisk skating, ifølge Østlands-posten.

Ifølge avisen var det i 2015 Førli startet kontoen han har gjort stor suksess med.

– Det begynte sakte. Først lagde jeg en Instagram som var helt passe. Så lagde jeg en til da jeg kom tilbake til Sverige. Den ble repostet av en ganske stor skateside, uttalte han og fortsatte:

– Da startet det. Plutselig begynte mange kjente skatere å følge meg, og da ble det bare mer og mer. Etter den første videoen jeg laget som gikk viralt, lagde jeg nye triks hver dag og fikk over tusen nye følgere. Jeg har aldri vært med på at telefonen går så varm.