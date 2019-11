Slik blir våren på TVNorge og Dplay.

ROCKEFELLER/OSLO (Nettavisen): På et stort pressearrangement på Rockefeller i Oslo onsdag avduket Discovery hvordan våren blir på TVNorge og Dplay.

En av nyhetene er humorserien «Aldri voksen».

TVNorge slår på stortromma med skuespillerne, som omtales som et stjernegalleri.

Blant navnene finner vi Ine Jansen, Laila Goody, Christian Skolmen, Andrea Bræin Hovig, Fredrik Hallgren, Atle Antonsen og Kåre Conradi.

Nylig tiltrådt programdirektør Magnus Vatn har store forventninger til serien.



– «Aldri voksen» følger en gruppe venner fra ungdomstiden idet de selv blir tenåringsforeldre. Med store barn i huset møter de nå sitt eget ungdoms-jeg i døra. Dette er en serie om familie og vennskap, og om at man ikke er eldre enn man føler seg. Med den fantastiske gjengen i rollene, er det bare å glede seg, sier Magnus Vatn.

På Dplay kommer det også en nysatsning med serien «Sigurd fåkke pult».

Dette er humor av det mørkere slaget hvor vi følger Steinar Klouman Hallert i rollen som en seksuelt frustrert ung mann som er lei av å bli oversett og være stemplet som en taper.

Discovery bekrefter videre nye sesonger av «Hvite gutter», «Thomas Giertsen: Helt perfekt», «Neste sommer», «Praktisk info med Jon Almaas» og «Brille» – nå med Einar Tørnquist som fersk programleder.

– Nordens raskest voksende strømmetjeneste

Discovery er for øvrig ikke beskjedne når det gjelder strømmetjenesten Dplay. Sjef for TVNorge og Discovery Networks, Tine Austvoll Jensen, forteller at tjenesten er en stor suksess.

– Vi har tatt store skritt på den digitale fronten bare det siste året, og jeg tror vi trygt kan si at Dplay er den raskest voksende strømmetjenesten i Norden i år. Planen er å vokse enda mer, når vi nå skal ta fatt på et nytt tiår, sier Tine Austvoll Jensen i en kommentar.

Bil og motor

TVNorge satser på bil og motor våren 2020. Det kjente bilprogrammet «Top Gear» kommer for første gang i helnorsk versjon med Petter Schjerven, Esben «Dansken» Selvig og supersjåfør og drifting-stjerne Fredric Aasbø som programledere.

Seerne får også bli bedre kjent med rallyfamilien Solberg i «Team Solberg». Discovery lover et et åpent og actionfylt møte med «verdens raskeste familie», der «alt handler om motorsport og alt er 110 prosent eller ingenting».

