Twitter koker etter Eminem-opptreden. Se de hysteriske reaksjonene

GÅR VIRALT: Etter at Eminem kom med en noe uventet opptreden fra scenen under årets Oscar-utdeling har reaksjoner fra det stjernespekkede publikummet gått viralt. Foto: NTB Scanpix

18 år etter at Eminem mottok prisen for Beste orginal musikk under Oscar, forsøkte han å gjennoppleve øyeblikket han gikk glipp av.

I 2003 stakk den verdenskjente rapperstjernen Eminem, eller Marshall Bruce Mathers som han egentlig heter, av med prisen for Beste originalmusikk under Oscar-utdelingen. Den gang gikk han glipp av hele begivenheten, men natt til søndag forsøkte han å ta igjen den tapte tiden ... med en noe uventet reaksjon fra salen. LES OGSÅ: Brad Pitt kom med politisk stikk da han vant sin første Oscar På scenen under Oscar-utdelingen, kort tid etter at både norske Aurora og Lisa hadde levert en fortryllende opptrenden, ble det en noe forvirrende opptreden fra Eminem. I hvert fall etter publikum å dømme. - Folk sover Twitter koker av reaksjoner fra publikum som tilsynelatende ser svært forvirret ut. Spesielt har reaksjonene til en tilsynelatende sovende Martin Scorsese, skuffa Billie Eilish, og svært forvirra Idina Menzel gått viralt. I presserommet i Hollywood brøt det ut full latter da bildet av den mildt sagt lite engasjerte Martin Scorsese dukket opp på skjermen under Eminems framføring. - Idina Menzels reaksjon har vært det beste fra Oscar-utdelingen så langt, skriver en på Twitter blant annet. Mens andre ikke forstår seg på hvorfor Eminem valgte nettopp den sangen for sin opptreden. - Beklager for at det tok 18 år Selv har rapperstjernen kommentert de mange reaksjonene på Twitter med en helt egen tweet. - Hvis du får en sjanse til, en ny mulighet...Takk for meg Oscar, sorry for at det tok meg 18 år å komme, skriver han til en video fra utdelingen i 2003. Til tross for en noe ironisk melding fra rapperkongen selv, klarer folk fortsatt ikke å la være å spøke med den uventede opptredenen: Les også Sensasjon på Oscar: - Nå skal jeg drikke helt til i morgen tidlig Les også Spesielt én ting med Brad Pitts prestasjon i «Once Upon a Time in Hollywood» imponerte Leonardo DiCaprio: - Jeg tenkte: «Åh, herregud»