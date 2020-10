«Two and a Half Men»-stjerne er død

Conchata Ferrell ble 77 år gammel.

Ferrell spilte husholdersken Berta i den enormt populære komiserien med Charlie Sheen. Hun var med i serien alle sesongene, og ble enormt populær blant fansen for sin karakter, hvor hun var en sarkastisk og ikke akkurat «eksemplarisk» husholderske. Hun fikk to Emmy-nominasjoner for rollen sin som «Berta», i henholdsvis 2005 og 2007.

Les også: Charlie Sheen elsket våpen, dop og damer – det kostet ham karrieren (+)

Ifølge den anerkjente nettsiden comicbook døde Ferrell av komplikasjoner etter en hjertestans, mandag 12. oktober. Skuespilleren var innlagt på sykehuset Sherman Oaks Hospital i California, og hadde familien rundt seg i sine siste stunder.

Helseproblemer

77-åringen hadde slitt en stund med helsen, og ble innlagt på sykehus i desember i fjor med en nyreinfeksjon, skriver popculture.com. Noen måneder senere i mai ble hun innlagt på nytt etter å ha fått en hjertestans. Da fikk hun hjelp til å puste og fikk dialyse.

Sykeoppholdet var langvarig, og hennes ektemann Arnie Anderson fikk ikke lov til å besøke Ferrell på grunn av de strenge koronarestriksjonene.

Conchata Ferrell ble verdenskjent som «Berta» i megasuksessen «Two and a Half Men». Foto: (Youtube)

Startet med musikaler

Før Ferrell ble TV-stjerne hadde hun en lang karriere i teateret. Hun spilte inn i musikaler og flere teaterstykker, skriver comicbook. Hennes første opptreden var i en musikal i 1969.

Hennes medskuespiller i «Two and a Half Men» fikk det svært tøft etter å ha fått sparken fra komiseren:

Etter hvert gikk hun over til TV-bransjen, hvor hun hadde skuespilleropptredener i serier som «E/R», «Buffy the vampire Slayer», «Matlock» og «Friends» for å nevne noen roller. Før «Two and a Half Men» fikk hun sitt ordentlige gjennombrudd som advokaten Susan Bloom i TV-serien «L.A. Law».

77-åringen var med hele veien i «Two and a Half Men». Det vil si fra og med 2003 til og med siste episode i 2015. Comicbook skriver at hun var med i hele 212 episoder. Ferrell etterlater seg ektemann, en datter og to stedøtre.